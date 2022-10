Путин: Взривяването на Керченския мост е украински терористичен акт

Р уският президент Владимир Путин официално обвини Украйна, че е причинила взрива, който повреди моста, свързващ Русия и Крим, и определи експлозията като "терористичен акт", предаде БГНЕС.

"Няма никакво съмнение. Това е терористичен акт, целящ да унищожи изключително важна гражданска инфраструктура", заяви Путин.

Украйна иска в пъти повече оръжия от Запада

"Той е измислен, извършен и поръчан от украинските специални служби", каза Путин, след като се срещна с Александър Бастрикин, ръководител на Следствения комитет в Русия, който представи резултатите от разследването на съботната експлозия и пожара на моста.

Взривът на моста над Керченския проток, който е ключов маршрут за снабдяване на силите на Москва в Южна Украйна, предизвика одобрителната реакция на украински официални лица в събота, но не и поемане на отговорност.

Мостът е и основна артерия към пристанището в Севастопол, където е базиран руският черноморски флот.

Трима загинали при взрива на Кримския мост

Ударът по моста, който е внушителен символ на руското анексиране на Кримския полуостров, съвпада с поражения на бойното поле за Русия и може допълнително да помрачи уверенията на Кремъл, че войната в Украйна "върви по план".

Железопътните услуги и частичното движение по пътищата бяха възобновени ден след взрива. Снимки показват, че половината от участъка от пътното платно на моста е взривен, а другата половина е все в експлоатация.

Русия завзе Крим от Украйна през 2014 г., а 19-километровият мост, свързващ региона с транспортната ѝ мрежа, беше открит с шумни тържества четири години по-късно от Путин.

Експлозия и пожар на Кримския мост

Руският вицепремиер Марат Хуснулин заяви, че от днес водолази ще започнат работа по проучване на щетите по Кримския мост, като до края на деня се очаква да приключи по-подробно проучване над водолинията.

Руското министерство на транспорта съобщи, че товарните влакове и пътническите влакове на дълги разстояния по моста се движат по разписание.

Владимир Путин е свикал за утре оперативно заседание на националния Съвет за сигурност, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Warning: This video shows the moment of an explosion on a bridge linking Russia and Crimea.



The bridge is both highly symbolic to Russia and an important logistical supply route.



More on this story: https://t.co/htLSsSsv35 pic.twitter.com/qbaxYraRAZ