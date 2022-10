Експлозия и пожар на Кримския мост

Н а Кримския мост се е взривил товарен автомобил, в резултат на което са се запалили седем цистерни с гориво от железопътна композиция, предаде ТАСС, позовавайки се на информационния център на Националния антитерористичен комитет на Русия (НАК), предаде БТА.

"В 06:07 часа днес (местно време) на автомобилното платно на Кримския мост от страната на Таманския полуостров експлодира камион,

вследствие на което са се запалили седем цистерни с гориво от железопътна композиция, пътуваща към Кримския полуостров. Частично са се срутили два сегмента на автомобилния мост", заяви НАК. Арката над плавателната част на моста не е повредена, се добавя в изявлението.

Дмитрий Песков, прессекретарят на президента на Русия Владимир Путин,

съобщи, че държавният глава е наредил да бъде създадена правителствена комисия, която да разследва причините за експлозията.

Крайният срок за възстановяването на Кримския мост ще бъде обявен след приключване на огледа на щетите по него,

който вече е в ход, каза вицепремиерът на Русия Марат Хуснулин. "По нареждане на президента в най-кратък срок ще бъде създадена правителствена комисия, която да проведе разследване на инцидента и хода на реконструкцията на Кримския мост. Вече се извършва оглед и след като той приключи ще може да се определи краен срок за възстановяването", написа Хуснулин в канала си в "Телеграм".

Междувременно от Крим към другите региони на Руската федерация е създаден сухопътен транспортен

коридор през новите територии, съобщи Олег Крючков, съветник на руския лидер на Крим в своя канал в "Телеграм". "Крим е обезпечен с храни и петролни продукти. Стратегическите петролни хранилища са запълнени", добави Крючков.

Руските служби за спешна помощ съобщиха, че пожарникари са потушили открития пожар на цистерните с гориво.

"В момента можем да кажем, че откритите пламъци са ликвидирани. Сега е в ход окончателното потушаване на пожара", каза представител на службите.

По-рано днес председателят на Държавния съвет на Крим Владимир Константинов, цитиран от ТАСС, заяви, че Украйна е виновна за инцидента

на Кримския мост, в резултат на който е повредено платното за движение, предаде БТА.

"Украинските вандали успяха да се доберат до Кримския мост с кървавите си ръце.

Сега те имат с какво да се гордеят: за 23 години не успяха да построят нищо достойно за внимание в Крим, но успяха да повредят платното за движение на руския мост. В това намират смисъл киевският режим и украинската държава. Смъртта и разрушението са единственото, което успяват да постигнат", написа Константинов в своя канал в "Телеграм".

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP