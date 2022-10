Путин: Това беше голяма изненада

С изненада прочетох изявленията на френския президент Еманюел Макрон за това, че Русия играе неконструктивна роля по карабахския въпрос, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Франс прес.

Путин говори в Астана, където участва в среща на върха на страните от Организацията на независимите държави.

Макрон към Путин: Не искаме световна война

Руският президент окачестви думите на френския си колега като некоректни и неприемливи.

"Мисля, че в тези изявления няма разбиране за самия ход на конфликта", изтъкна Путин.

"При възможност ще обсъдя това с президента на Франция", каза още той.

Шолц: Войната в Украйна е част от по-голям кръстоносен поход на Русия срещу Запада

Путин подчерта, че "Русия винаги искрено се е стремила към решаването на всички конфликти, включително и на въпросите, свързани с (Нагорни) Карабах".

А вчера френският президент Еманюел Макрон призова Владимир Путин да се откаже от войната си в Украйна, като заяви, че светът не иска да вижда ескалация на насилието.

"Не искаме световна война", написа днес Макрон в "Туитър".

