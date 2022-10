Макрон към Путин: Не искаме световна война

Ф ренският президент Еманюел Макрон призова Владимир Путин да се откаже от войната си в Украйна, като заяви, че светът не иска да вижда ескалация на насилието, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"Не искаме световна война", написа днес Макрон в "Туитър".

We do not want a World War.