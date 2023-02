О тправям днешното послание във време на необратими промени в целия свят, най-важните исторически събития, които определят бъдещето на хората. Така президентът на Руската Федерация Владимир Путин започна годишната си реч пред Федералното събрание и се очаква основната тема да бъде войната в Украйна, която на 24 февруари ще навлезе в първата година от мащабната руска военна интервенция, информира ТАСС.

„Стъпка по стъпка внимателно и последователно ще решаваме задачите, които стоят пред нас“, подчерта той.

"Москва направи всичко възможно да реши проблема по мирен път и прояви търпение.Но зад гърба ни се подготвя друг сценарий", каза Путин.

"Западът се занимаваше с коварство, затваряше очи за политическите убийства и репресиите от страна на Киев и насърчаваше нацистите да извършват терористични актове", заяви още Владимир Путин.

Преговорите за доставка на оръжие и противовъздушна отбрана, както отбеляза държавният глава, са били водени още преди началото на ПНР. Театърът на военните действия беше овладян много преди първата стъпка на Москва.

„Сякаш се гордеят и се наслаждават на предателството си, наричайки нормандския формат представление“, каза Путин.

"Понятията чест, доверие, благоприличие не са за тях. Те са свикнали да плюят по целия свят. Оказа се, че по същия начин се отнасят към народите на своите страни", отбеляза президентът.

Позицията на Русия е, че не може да има разделение на "цивилизовани страни" и всички останали. Ние отричаме всякаква изключителност.

Конкретни действия на Запада - "те решиха да се скрият зад чадър", каза президентът, като припомни разполагането на система за противовъздушна отбрана.

Никой няма толкова бази, колкото Америка – цялата планета е осеяна с боклуци, добави той.

"През декември 2021 г. официално изпратихме на НАТО проекти на споразумение за гарантиране на сигурността, но получихме директен отказ по всички позиции. Тогава най-накрая стана ясно, че зелена светлина за агресия е дадена. Заплахата растеше всеки ден", припомни държавният глава.

През 2014-2015 г. имаше много опити за атака на Донбас, но „всички се правеха, че нищо не се случва“.

"Те отприщиха войната. И ние използваме сила, за да я спрем", каза Путин.

В резултат на американските военни кампании загинаха около един милион души и повече от 30 милиона станаха бежанци.

"Никой в ​​света няма да забрави това", добави Путин.

Насаждането на неолиберални, по същество тоталитарни ценности, според него е целта на западната политика.

"Невъзможно е да победят Русия на бойното поле, затова се извършват все по-агресивни информационни атаки. Постоянно лъжат, не спират атаките срещу нашата култура, срещу Руската православна църква", отбеляза Путин.

Западът разчита на национални предатели, които винаги имат една и съща отрова на презрение към отечеството си.

Президентът благодари на целия руски народ за неговата смелост и решителност, отбеляза силите за сигурност, доброволците, бойците на ДНР и ЛНР и също се извини, че не може да назове всички.

"Когато се подготвях, написах дълъг списък с всички героични части. След това го извадих - страхувах се да обидя всички, които няма да назова", каза той.



