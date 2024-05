Рой Кон: Мистериозният американски адвокат, помогнал на Тръмп да дойде на власт

П ремиерата на новия филм "Стажантът" на фестивала в Кан е поглед към културния живот след смъртта на противоречивия адвокат Рой Кон, който е бил ментор на Доналд Тръмп в началото на кариерата му и го е научил да "атакува, контраатакува и никога да не се извинява".

(Във видеото може да научите повече за: Започна наказателният процес срещу Доналд Тръмп)

The Apprentice, един от най-известните филми в конкурса в Кан, заимства заглавието на риалити шоуто на Доналд Тръмп и го обръща с главата надолу. Тук "стажантът" е самият Тръмп (Себастиан Стан) като млад бизнесмен, който е обучаван в начините на власт и влияние от безскрупулния адвокат Рой Кон. Джереми Стронг - амбициозният, хладнокръвен Кендъл Рой в "Наследство" - играе ментора, но Кендъл би изглеждал като добре възпитано коте до истинския Рой Кон.

Сега Кон е известен най-вече с уроците, които дава на Тръмп, но и преди това е бил изключителна фигура, която се е движела из американската политика и култура. За да отбележим най-яркото му лицемерие, Кон е хомосексуалист, който преследва други хомосексуалисти от държавните им работни места по време на така наречената "лавандулова заплаха" през 50-те години на миналия век. През целия си живот той тормози хората и се опитва да преиначава фактите. Умира от СПИН през 1986 г., като публично настоява, че има рак на черния дроб, и отрича докрай, че е хомосексуалист, въпреки че води любовниците си на публични събития.

В културно отношение той е яростен, заплашителен герой в "Ангели в Америка" на Тони Кушнер и в неотдавнашния минисериал "Пътници". Той дори е вдъхновение за неприятния адвокат на г-н Бърнс в "Семейство Симпсън". Списание Esquire отразява преобладаващото обществено мнение, като отбелязва, че Кон "галопира през втората половина на ХХ век като злобен Форест Гъмп".

tRump must miss Cohn immensely. Let’s help him rejoin Roy soon. Prison is a good start. The food and other inmates will help in arranging the reunion. https://t.co/oVq71frTgz — Kepano Kolohe (@alala55) May 17, 2024

Томас Маллон, който е автор на романа "Спътници" от 2006 г., послужил за основа на сериала, разказва пред Би Би Си: "Една от изненадите - която не беше очевидна, когато започвах романа преди 20 години - е, че Кон ще има вампирски живот след смъртта си, дори и далеч отвъд нещо като "Ангели в Америка".

И разбира се, той дължи това на Тръмп.

"Кон наистина продължава да се връща от мъртвите. Доколкото той лично е повлиял на мисленето и поведението на Тръмп, човек осъзнава, че Кон е оказвал влияние върху републиката, макар и с прекъсвания, в продължение на 70 години" - проницателно наблюдение, което прави "Стажантът" още по-актуален", казва Маллон.

В някои отношения Кон е бил гениален. Едва навършва 20 години, когато като помощник-прокурор през 1951 г. помага за осъждането и екзекуцията на Юлиус и Етел Розенберг като съветски шпиони и признава, че е използвал незаконни разговори по таен канал със съдията, за да получи смъртна присъда. Скоро след това става известен като главен съветник на комисията на сенатор Джоузеф Маккарти, която издирва комунисти и предполагаеми комунисти в правителството.

През 70-те и 80-те години на ХХ век в Ню Йорк той се забавлява в нощния клуб "Студио 54", където се употребяват наркотици, и има влияние като приятел на известни и влиятелни личности, сред които Барбара Уолтърс, Анди Уорхол и Роналд и Нанси Рейгън. Като адвокат представлява клиенти от мафиотски босове до Тръмп, а седмици преди смъртта си е лишен от адвокатски права, защото наред с други нарушения е измамил и други клиенти.

Съюзът му с Тръмп започва в началото на 70-те години на миналия век, когато американското правителство съди Тръмп и баща му за дискриминация на чернокожи наематели в управляваните от тях апартаменти.

Véritable plongée dans les arcanes de l’empire américain et des 70’s à New York, le film de Ali Abbasi THE APPRENTICE retrace l’ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l’avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. Excellent film.… pic.twitter.com/477e9kDYKd — Stephane Celerier (@stephanecel) May 21, 2024

Кон кара Тръмп да подаде контраиск срещу Министерството на правосъдието. Делото е уредено и поставя началото на съдебен модел, който помага за определянето на кариерата на Тръмп в бизнеса, а по-късно и в политиката. Статия във "Вашингтон пост" за влиянието на Кон, публикувана по време на президентската кампания през 2016 г., е със заглавие "Човекът, който показа на Доналд Тръмп как да се възползва от властта и да всява страх" и обобщава урока му като "проста формула: атакувай, контраатакувай и никога не се извинявай". Кон е бил и експерт в медийната манипулация.

Историческият Кон е показан в документалния филм от 2019 г. "Къде е моят Рой Кон?" Въпреки че не е фокусиран върху Тръмп, филмът взема заглавието си от един от неговите вече известни коментари. Когато главният прокурор Джеф Сешънс си направи самоотвод от разследването на руската намеса в изборите през 2016 г. - решение, което Тръмп възприе като нелоялно - той, както се съобщава, попита в гнева си: "Къде е моят Рой Кон?"

Въпросът на Тръмп, който затвърждава културното присъствие на Кон, се превърна в крайъгълен камък в последните статии за правния му екип, тъй като той е изправен пред първия си наказателен процес в Ню Йорк.

Документалният филм включва много архивни клипове на Кон през 50-те години на миналия век и след това. Със смразяващо спокойствие той се хвали в телевизионно токшоу през 70-те години на ХХ в., че правните му клиенти купуват това, което той нарича "стойност на плашилото", защото опонентите му знаят, че "ще последват всякакви ужасни последствия", ако не се подчинят.

Въпреки това Кон на практика е изчезнал от общественото съзнание до "Ангели в Америка" през 1991 г. Един от вдъхновяващите избори на Кушнер в неговата визионерска пиеса е да изобрази Кон на смъртния му одър, аватар на лицемерието от епохата на Рейгън.

Ал Пачино прави едно от най-добрите си и недооценени изпълнения в минисериала на Майк Никълс "Ангели" като Кон, изпълнен с убеждения, отдаден на собствените си лъжи, но с нотка патос, който крещи на лекаря, който му поставя диагноза СПИН: "Ще те унищожа". Този Кон настоява, както и в живота си, че не е хомосексуалист, въпреки че е спал с мъже, защото е бил влиятелен и, както казва той, "хомосексуалистите са мъже, които нямат никакво влияние". Той се сблъсква с призрака на Етел Розенберг (Мерил Стрийп) и злорадства за нейната екзекуция: "Заслужаваше си го".

Сериалът "Пътници" разширява ролята на Кон в сравнение с тази в романа, но той остава опасна фигура в орбитата на главните герои (Мат Бомър и Джонатан Бейли) - влюбени, които са затворени във Вашингтон през 50-те години на миналия век. Опитвайки се да получи специално отношение за Дейвид Шийн, мъж, по когото е влюбен и който е бил призован в армията, измисленият Кон (Уил Брил) е яростен и лъчезарен. Той заплашва генерал от американската армия очи в очи, като казва: "Склонен съм да получавам това, което искам, често за сметка на онези, които се опитват да ми попречат да получа това, което искам." В действителност някаква версия на тези заплахи кара армията да разследва Маккарти и Кон и да накара Кон да напусне Вашингтон.

Въпреки че е разрушителен, Кон се поддава и на комедийни и сатирични изказвания. В третия сезон на сериала "Добрата битка" Майкъл Шийн играе Роланд Блум, персонаж, частично базиран на Кон - бомбастичен, измамен адвокат с нюйоркски акцент. В епизод от 2019 г., озаглавен "Вдъхновеният от Рой Кон", Блум смуче фентанилова близалка и посочва своя снимка с истинския Кон и Роджър Стоун, друг привърженик на Кон и по-късно съветник на Тръмп.

"Той ни научи, че в добре изказаната лъжа може да има красота", казва Блум на млад адвокат, работещ по учебник.

Епизодът включва дори забавна анимация с танцуващия в дискотека Кон и карикатурен Тръмп. "Защитаваше младия Тръмп и го научи на всичко, което знаеше", гласи песента, и "кой има нужда от истината, когато печели".

“[Barr] today saying that he thought spying on a political campaign occurred in the investigations into Russian interference... We've been asking on this show if Barr is Donald Trump's Roy Cohn, today it became clear that he is much more like his Devin Nunes" - @NicolleDWallace pic.twitter.com/eTUMjVJAgN — Deadline White House (@DeadlineWH) April 10, 2019

Съюзниците на Тръмп имат различно мнение за характера и тактиката на Кон, въпреки че името му рядко се споменава. Изключение прави бившият съветник на Тръмп Стив Банън, който пише предговор към преиздадената през 2023 г. биография на Николас фон Хофман от 1988 г. "Гражданинът Кон". В предговора, посветен колкото на Тръмп, толкова и на предполагаемия му обект, Банън пише, че Кон е "една от най-необикновените, демонизирани и неразбрани фигури в политиката на XX век".

След това той посочва обвиненията срещу Тръмп, като казва, че "президентът Тръмп отвръща на удара", точно както предполага, че би направил Кон. "Чудно ли е, че президентът Тръмп пита "Къде е моят Рой Кон?" пише Банън.

Гейбриъл Шърман, който пише сценария на "Чиракът", казва в бележките за пресата към филма, че е искал да отличи драматизирания от него Кон от предишните му образи.

"Преди този филм образът на Рой в масовата култура беше на този пламенен, по-голям от живота гръмогласен нахалник, а Рой, когото исках да напиша, отразяваше по-скоро версията, която бях разработил от разговори с хора, които го познаваха, и която беше много по-тиха и заплашителна", казва Шърман.

Тази интерпретация се потвърждава от някои от архивните кадри в "Къде е моят Рой Кон?" и в документалния филм от 2020 г. "Хулиганът". Страхливец. Жертва: Историята на Рой Кон, режисиран от Айви Мееропол, внучка на Розенбергови. Студената сдържаност на истинския Кон, поне в публичното пространство, го прави да изглежда много по-зловещ.

Bitch, OF COURSE Cohen was a crook — that’s why lifelong criminal sociopath Trump hired him. 🙄



Trump only associates with crooks & scumbags. From Roy Cohn to Felix Sater to Jeff Epstein to you and your family. pic.twitter.com/krzmdahcFq — Mindful Primate (@MichellesDude) May 21, 2024

Интересно е да се види дали в ролята на Кон на Джереми Стронг има нещо от вампира. Кон на Кушнер казва на Етел в "Ангели": "Насилих се да вляза в историята. Никога няма да умра."

Тя го предупреждава: "Историята е на път да се пропука. Милениумът наближава".

Но хилядолетието е дошло и си е отишло, а Кон все още е тук.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase