Президентът на САЩ се пошегува, че Тръмп е трябвало да инжектира белина на себе си

П резидентът на САЩ Джо Байдън се пошегува, че му се иска бившият президент Доналд Тръмп да беше последвал собствения си призив и да си беше инжектирал малко белина като средство за борба с COVID, предаде Ройтерс.

По този начин Байдън припомни едно от най-шокиращите изказвания на експрезидента.

На събитие за набиране на средства за кампанията за преизбирането си Байдън заяви, че президентското управление на опонента му републиканец е било хаотично и че избирателите трябва да имат това предвид.

18-годишният син на Тръмп няма да е част от делегатите, излъчващи кандидат-президента

Социологическите проучвани сочат, че резултатите на Байдън и Тръмп са близки преди президентските избори през ноември, отбелязва Ройтерс.

"Спомняте ли си как той каза, че най-доброто нещо, което може да се направи, е просто да си инжектирате малко белина в ръката? Точно това каза. И го мислеше. Иска ми се той самият да беше пробвал малко", каза Байдън.

