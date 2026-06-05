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Владимир Путин отхвърли като „абсурдни“ предупрежденията, че Русия може да атакува държавите от НАТО

Руският президент обвини западните държави, че използват темата за увеличаване на военните разходи.

5 юни 2026, 07:38
Владимир Путин отхвърли като „абсурдни“ предупрежденията, че Русия може да атакува държавите от НАТО
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин отхвърли снощи западните предупреждения, че „Русия може да представлява заплаха за държавите от НАТО или да предприеме атака срещу алианса“, като нарече тези твърдения „абсурдни“, предаде ДПА.

„Но според мен това не е просто глупост - това е умишлена провокация“, каза Путин, говорейки на среща с представители на водещи световни новинарски агенции в рамките на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Путин: Русия не се кани да напада никого

Руският лидер обвини западните правителства, че умишлено създават наратив за заплаха, която „в действителност изобщо не съществува“.

Целта е „да принудят населението на собствените си страни да харчи повече пари за отбрана“, заяви Путин. Руският президент добави, че е изненадан, че някои хора в Европа вярват на такива предупреждения.

„Би било смешно, ако не беше толкова тъжно“, каза Путин и добави: „Всеки, който мисли, че Русия може да атакува територията на НАТО, трябва да си зададе въпроса: защо?“

Путин: Идеята Русия да нападне САЩ няма смисъл

Уверенията му, че Русия няма планове да атакува територията на НАТО често биват посрещани скептично на Запад, отбелязва ДПА.

Агенцията посочва, че преди Русия да започне пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., Кремъл също многократно отричаше, че се подготвя за война.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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