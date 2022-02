Братята Кличко ще се бият за Украйна

Бившият шампион по бокс в тежка категория Виталий Кличко каза, че ще се сражава редом с брат си след нахлуването на руски войски в Украйна. За това съобщават от The Guardian.

Русия започна своята инвазия по суша, въздух и море в Украйна. Приблизително 100 000 души са избягали, след като експлозии и стрелба разтърсиха големите градове. Съобщава се за повече от 100 убити.

Виталий Кличко, който е кмет на украинската столица Киев от 2014 г., заяви, че е готов да се бие.

„Нямам друг избор, трябва да го направя. Ще се бия“, каза 50-годишният мъж, известен като "Железният юмрук" по време на боксовите си дни, каза за Good Morning Britain на ITV.

Виталий Кличко каза още, че Киев е застрашен и основният приоритет е да работи с полицията и военните сили за подкрепа на критичната инфраструктура, включително доставката на електричество, газ и вода за гражданите.

Той каза, че цивилните са готови да защитават Киев като войници.

„Вярвам в Украйна, вярвам в моята страна и вярвам в моя народ“, каза Виталий Кличко.

This war against my country is not only the result of one man's madness, but also the result of years of weakness in Western democracies. This madness must be stopped now by stepping up deterrents. Our governments need to say things loud and clear.