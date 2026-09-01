Путин: Русия е солидарна с иранския народ

Р уският президент Владимир Путин заяви на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан в киргизстанската столица Бишкек, че Москва е солидарна с иранския народ в защитата на неговите интереси, съобщиха световните агенции.

Путин заяви също, че Русия и Иран ще запазят икономическите и търговските си отношения въпреки настоящата военна и политическа обстановка.

Putin to Iranian President Pezeshkian: Russia, as a nation and people, stands firmly with Iran in its battle to protect its interests, and our relations are witnessing unprecedented leaps across all fronts! pic.twitter.com/2TJgePNABt — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 1, 2026

От своя страна Пезешкиан благодари на Москва за позицията ѝ по отношение на войната и произтичащите от нея санкции. Той заяви, че Техеран и Москва могат да се противопоставят на "едностранчивостта" във външната политика на САЩ.

Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек. Това е първата им среща от началото на войната в Близкия изток.

Според иранското президентство двамата са обсъдили състоянието на двустранните отношения и начините за укрепване и разширяване на сътрудничеството в различни области.