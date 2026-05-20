"Той глади дори чорапите си": Приятелката на Григор Димитров разкри маниакалната му страна

Е йса Гонсалес дава на феновете си забавна представа за връзката си с тенис звездата Григор Димитров, а според мексиканската актриса, манията на спортиста по чистотата е на следващо ниво, пише испанското издание HOLA!

По време на скорошно гостуване в подкаста „In Your Dreams“ с Оуен Тил, звездата разказа открито за педантичните навици на Димитров, шегувайки се, че той се отнася към ежедневните домакински задължения, сякаш е управител на луксозен хотел. Според Гонсалес, българският тенисист е такъв перфекционист, че дори глади с пара чорапите и бельото си.

„Той глади с пара всяка една дреха – включително чорапите и бельото си. Аз му казвам: „Какво става тук?“, а той отговаря: „Харесва ми всичко да е безупречно“, сподели тя пред Тил.

Актрисата, която участва в лентата „I Love Boosters“, се засмя, докато описваше колко организиран е приятелят ѝ зад затворени врати. Тя сравни Димитров с гуруто на подреждането Мари Кондо, разкривайки, че често го заварва да седи на пода и внимателно да сгъва дрехи:

„Той е точно като Мари Кондо. Често го заварвам просто да си седи на пода и да си сгъва дрехите“.

Гонсалес призна, че самата тя е пълната противоположност. Актрисата се пошегува, че Димитров буквално изпада в паника, когато види вътрешността на пътната ѝ чанта, заради хаоса в нея на заден план на неговите перфектно подредени вещи.

„Получава инфаркт, когато ме види да си събирам багажа, защото трябва да знаете какво е в чантата ми“, пошегува се Гонсалес и продължи:

„Куфарът на Григор е... никога не съм виждала подобно ниво и техника на сгъване. Затова винаги обичам да снимам неговите неща до моите и вече имам цяла папка със снимки“.

Въпреки напълно различните им подходи към организацията, Гонсалес сподели, че характерите им се допълват изненадващо добре. Актрисата описа Димитров като „типичен Телец“, докато себе си нарече „абсолютен Водолей“, добавяйки, че по някакъв начин връзката им просто работи.

Двойката за първи път предизвика слухове за романс през април 2025 г., след като бяха снимани хванати за ръце в Мадрид. Скоро след това те потвърдиха връзката си публично в Instagram, когато Гонсалес сподели емоционално пожелание за рождения ден на тенисиста, наричайки го „абсолютно любимия ми човек“.

Откакто връзката им стана публична, актрисата е все по-открита за това колко много я подкрепя Димитров в живота и кариерата ѝ. На премиерата на филма си „Извор на младостта“ (Fountain of Youth) в Ню Йорк, тя каза пред репортери, че спортистът е невероятно мил и винаги е плътно до нея.

Актрисата продължи да споделя закачливи подробности за отношенията им и по време на премиерата на „I Love Boosters“ в Лос Анджелис, където през смях призна, че вече е станала истинска „WAG“ (абревиатура, използвана за съпругите и приятелките на известни спортисти).

Въпреки че Димитров очевидно я закача за този етикет, Гонсалес заяви, че се гордее да бъде негова опора и да празнува успехите му.

„Той ми се подиграва. Аз му казвам: „Не ме наричай WAG“, но предполагам, че вече съм такава“, сподели Гонсалес.

„Много съм щастлива да споделям успехите му и съм до него, независимо от всичко. Толкова се гордея с него“, продължи Ейса.

„Той е изключително трудолюбив човек, но в крайна сметка това, което смятам за най-прекрасно в него, е духът му“, сподели Гонсалес.

„Той е толкова добър човек. Изключително благодарна съм му и ще бъда до него, каквото и да става. Дори да съм спала едва две минути, това няма значение. Пак ще бъда там, за да го подкрепя“, продължи Ейса.