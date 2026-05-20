Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник“ АД

К ЕВР проверява извънредно „Топлофикация - Перник“ АД във връзка със сигнали за некачествено топлоснабдяване, съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор.

По разпореждане на председателя на КЕВР Пламен Младеновски енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД. Проверката е по сигнал от Омбудсмана на Р България във връзка с множество жалби от жители на гр. Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55°C, а в определени часове е хладка и дори студена.

Съгласно Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването.

При констатиране на нарушения от страна на „Топлофикация Перник“ АД Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

След приключване на извънредната проверка резултатите от нея ще бъдат оповестени, уточняват от КЕВР.