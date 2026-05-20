Свят

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Тревога беше обявена и в сградата на парламента във Вилнюс

20 май 2026, 12:06
Л итва обяви въздушна тревога, призовавайки хората да се скрият на сигурно място, и спря самолетния трафик на летище  Вилнюс. Министърът на отбраната Робертас Каунас съобщи, че има навлизане в литовското небе, предаде Ройтерс.

Мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство предприема действия срещу дрон, забелязан над Литва. Той е летял към Лентварис, близо до Вилнюс, след което е променил курса си, продължавайки в друга посока, а изтребители на НАТО го преследват, според същият източник.

"Незабавно се скрийте на сигурно място, погрижете се за близките си и изчакайте нови указания", се казва в съобщение на литовската армия до жителите на столицата. Засега не е ясно дали то е отправено до цялото население на града, или само до част от него.

Тревога беше обявена и в сградата на парламента във Вилнюс.

"Поради риска от въздушна атака молим всички лица в сградата да се отправят към най-близкото убежище", се казва в съобщение, разпространено по вътрешната радиоуредба на парламента.

Националният център на Литва за управление при кризи по-рано съобщи, че е издал предупреждение за въздушна тревога, след като е бил засечен дрон, летящ към литовското въздушно пространство откъм Беларус, и добави, че произходът на безпилотния апарат засега остава непотвърден.

Вчера изтребител на НАТО свали над Естония дрон, за който се предполага, че е украински, съобщи Талин. Това е поредният от серия случаи на нарушаване на въздушното пространство на страните от региона на фона на честите украински атаки срещу съседна Русия.

Керана: Загубих си гласа за дълъг период от време

Топ 10 грешки при пътуване, които могат да ви превърнат в „пациент нула"

AI ще прави националната киберсигурност на България

Мистерията на златния ковчег: Голямата измама в международната търговия с антики

Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест

„Моята единствена": Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл

Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW

Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник" АД

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

Парадокс: Най-скъпата скоростна влакова линия в света ще се окаже по-бавна и по-скъпа

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

