Любопитно

Керана: Загубих си гласа за дълъг период от време

Певицата - за изгубения глас, липсата на сън, грижата за тялото и страха от остаряване

20 май 2026, 12:22
Н е очаквате от един артист и музикант, който прекарва голяма част от времето си пеейки в клубове и по концерти „Не пия! Не пуша! Трябва да се наспя независимо от ситуацията!“

Тя излиза от рамката на всички клишета, които вървят с представата за съвременния артист. Защото Юлия Йорданова, известна с артистичното си име Керана и с вокалните си изпълнения в групата „Керана и Космонавтите“, просто разбива клишетата и го прави с такава естествена енергия, че човек започва да се чуди от къде я черпи.

Ако и на вас ви е станало интересно, ще научите част от отговора на този въпрос в интервюто, което Керана даде за новия епизод на подкаста NOVA LAB. Пред водещата Даниела Пехливанова певицата разказва личната история.

Разговорът тръгва от сцената и светлините на прожекторите, но бързо достига до един ъгъл, в който рядко можеш да я видиш. Керана разказва какво костват постоянните участия на сцената на гласа и тялото й. И докато повечето хора след концерт търсят леглото, тя признава, че именно тези моменти я зареждат. Но й държат будна дълго, след като лампите в концертните зали угаснат.

"Това е нещото, което наистина най-много ме зарежда – да съм в близост до хората."

Зад тази сценична енергия обаче стои урок, научен по трудния начин – сънят не е лукс, а необходимост, особено когато гласът ти е инструментът, с който си изкарваш прехраната.

  • Когато гласът просто изчезва

Преди години, докато репетира първия си мюзикъл „Evita" и едновременно с това пее с групата си, Керана преминава границата, без да усети. Репетиции от сутрин до вечер, тренировки и между тях – безброй часове пеене.

"За някакъв много дълъг период от време си загубих гласа", спомня си тя. "Просто го нямаше. Звучеше изтощен. И не можех да стигна височините, които стигам обикновено."

Тогава си дава сметка, че гласът не е просто мускул, който работи сам. Той е пряко свързан с почивката. "Когато знам, че трябва да пея, просто спя."

  • Техниката, която помага

Керана обаче признава, че заспиването след концерт е истинско предизвикателство. Адреналинът, светлините, стотиците хора – всичко това остава в тялото още дълго след като музиката спре.

"Лягаш си в леглото, абсолютно си утрепан. Но цялото ти тяло прави така – тупц, тупц. То още е там."

Трикът, който открива, се казва cognitive shuffling – метод, при който избираш дълга дума и започваш да мислиш за други думи, започващи с всяка от буквите й.

  • Гласът като мускул – нуждае се от загрявка

Керана говори за гласа си така, както спортистите говорят за телата си. "Все едно отиваш да тренираш и да не си загрял", казва тя. В началото на кариерата си не се разпявала преди концерт – и усещала разликата едва в края на вечерта, когато гласът най-накрая достигаше потенциала си. "Първите песни просто се разпявах, което е безобразно."

  • Кожа, време и промени

И тук следва поредното отклонение от клишето. Певицата признава, суетата, на която особено държат хората на сцената, й е чужда. Красотата за нея остава свободата да бъдеш себе си.

"До преди три години не притежавах крем за лице. Нищо!"

Купила си крем, когато започнала да забелязва измененията по себе си – фини линии, които винаги са били там, но сега ги вижда. "Годините минават и виждаш някакви промени в лицето си, които преди не си виждал." Сценичният грим, доколкото го има, също си поставя сама.

  • Предпочита своя розовият балон

И отново се връщаме на въпроса с пиенето на алкохол и пушенето. Признава, че това не ѝ струва усилие. "То не ме изкушава по никакъв начин."

Приятелският й кръг се съобразява се тези нейни решения. "Интересното е, че хората около мен, заради мен не пият."

"Бих казала, че съм доста наивна в това отношение. Но нямам нищо против. Много ми харесва да си живея в този розов балон."

Какво мисли певицата за остаряването и от какво най-много се умилява? Вижте цялото интервю с Керана за новия епизод на NOVA LAB Грижа в канала на подкаста в YouTube NOVA LAB.

Керана Певица Глас Здравословен начин на живот Сънят като необходимост Разбиване на клишета
