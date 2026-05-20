Топ 10 грешки при пътуване, които могат да ви превърнат в „пациент нула“

„Пациент нула“ не е точно титлата, която искате да присъства в графика на вашето пътуване. Но това е зловещото определение, което холандският орнитолог Лео Схилперорд носи в момента, след като властите го идентифицираха като първия случай в смъртоносно огнище на хантавирус на борда на луксозен круизен кораб.

70-годишният любител на птиците и съпругата му, Мирям Схилперорд (на 69 г.), разгледали аржентинско сметище, преди да се качат на кораба „Хондиус“, с надеждата да зърнат рядката птица белогуша каракара.

Властите обаче смятат, че сред купчините боклук и кръжащите птици двойката неволно е вдишала прахови частици, заразени с вируса от изпражненията на дългоопашати оризови плъхове джуджета.

Тези гризачи са преносители на страховития щам „Андес“ на хантавируса – единствената известна форма, способна да се предава от човек на човек, пише The New York Post.

Лео умира в рамките на няколко дни. А на борда на луксозния кораб заразата тихо започва да се разпространява, засилвайки опасенията за това колко бързо едно наглед невинно отклонение на даден турист може да задвижи лавина, застрашаваща общественото здраве.

Това далеч не е първата зараза на круизен кораб – и дори не е единствената за този месец. В момента повече от 100 души са заразени с норовирус на борда на кораба Caribbean Princess, въпреки че не е ясно кой е пренесъл заразата.

Как тогава човек става „пациент нула“? Изданието The Post разговаря с лекаря и учен д-р Стивън Куей, който очертава 10 грешки при пътуване, способни да превърнат една обикновена ваканция в отправна точка за епидемия.

„Опасното излагане на риск по време на път обикновено не е очевидното“, предупреждава той. „Историята на пациента нула често започва с изречението: „Не мислех, че това е от значение“, споделя експертът.

Вижте навиците при пътуване, които според експертът крият невидими, а понякога и смъртоносни, рискове в нашата галерия.