Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест

Причината - намерението на местната власт здравното заведение да бъде закрито

20 май 2026, 11:31
МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"
Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа
Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи
Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца
Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция
Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента
Йордан Йовков се падна на матурата по Български език и литература

Ц елият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест. Причината е намерението на местната власт здравното заведение да бъде закрито и на негово място да бъде изграден общински хоспис.

В родилното отделение на ул. „Весела“ работят над 20 души. Старшата акушерка Стоянка Минчева заяви в ефира на NOVA, че според информация от ръководството дейността ще бъде прекратена и преместена, като гинекологично отделение ще бъде обособено в друга болнична база.

По думите ѝ персоналът се притеснява за бъдещето си.

„Притесняваме се, че ще останем без работа. Основната ни дейност е акушерството, а ако се стигне до промени, след месец–два, при много ниски приходи, отново ще се стигне до съкращения“, каза тя.

Д-р Мария Калинова посочи, че възнагражденията в лечебното заведение са ниски. Тя допълни, че болницата обслужва основно социално уязвими групи.

„Нашето здравно заведение обслужва предимно представители на етническите малцинства. Това са хора, които често идват пеша, по протежение на реката, за да стигнат дотук. Това са крайно бедни пациенти, много от които не владеят български език“, заяви тя.

По думите ѝ годишно в болницата се извършват над 300 раждания, но в последно време има и случаи на връщане на родилки заради ограничен капацитет.

Д-р Мария Василева потвърди, че са регистрирани такива случаи.

„Ние ги приемаме, но после те се изтриват от програмата“, каза тя.

Тя определи ситуацията като резултат от целенасочени управленски решения.

„Ръководството на болницата проведе целенасочено ограничаване на общинското здравеопазване. Това е единственият общински родилен дом. Хората тук не са заради заплатите, а защото приемат работата като кауза“, допълни тя.

Друг служител, участвал в протеста, заяви, че част от персонала вече е получил предложения за пренасочване към други звена, но настояват родилното отделение да продължи да функционира.

От Община Пловдив, която е принципал на лечебното заведение, излязоха с официална позиция.

Според тях причината за промените е намаленият брой пациенти и ограничената дейност в родилното отделение.

„Заради занижения финансов поток и малкия брой раждания дейността е силно ограничена. На месец родилките са не повече от 15. Предвижда се преместване на гинекологичното отделение в сградата на МБАЛ „Св. Мина“ на ул. „Иван Вазов“, като то ще бъде разположено на петия етаж. Сградата на ул. „Весела“ ще бъде освободена и в нея ще бъде изграден общински хоспис“, се казва в позицията.

От общината уверяват, че няма да има съкращения.

„Нито един от работещите няма да остане без работа. На всички е предложено преназначение в МБАЛ „Св. Мина“. Част от персонала ще бъде насочен към детското отделение, а други ще излязат в платен отпуск заради натрупани дни. Процесът ще бъде плавен и няма да има затваряне на работни места“, допълват от администрацията.

Източник: NOVA    
Протест Общински родилен дом Пловдив Закриване Хоспис Персонал Здравеопазване Социално уязвими групи Раждания Община Пловдив
