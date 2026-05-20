Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

К огато австралийският фермер Рис Смоукър обявява пред съквартирантите си, че е открил жива жаба в току-що купена маруля, никой от тях не му вярва. Те решават, че това е просто шега, докато не виждат малкото зелено създание с очите си.

Смоукър приготвял вечеря с пържоли и салата за хората, с които споделя къща в град Есперанс, Западна Австралия. Тогава забелязал жабата сред листата в запечатания пластмасов плик, закупен по-рано същия ден от местен супермаркет.

Музикално изпращане за жабока Грег

„Той извика: „Човек, има жаба в марулята!“, а ние му отвърнахме: „Стига глупости, гъбаркаш се с нас“, разказва съквартирантката му Лора Джоунс. Смоукър обаче донесъл плика в хола, за да докаже думите си. „Видяхме малката жаба, която се криеше вътре, и всички искрено се посмяхме“, допълва тя.

Lettuce introduce you to the live frog found in a grocery store salad bag https://t.co/K62Gq8CELZ pic.twitter.com/ygwNQnvupQ — New York Post (@nypost) May 19, 2026

Секвартирантите веднага кръстили новия си любимец Грег, след което го пуснали на свобода в близкото езерце. За раздяла му организирали подобаващо изпращане.

„Решихме да му пуснем специален поздрав за из път и му пуснахме парчето „Crazy Frog“, споделя с усмивка Били Льо Пин, друг от съквартирантите.

Змии по рафтовете и официално разследване

Салатата е купена от голямата верига супермаркети „Woolworths“. Случаят веднага припомни други куриозни и далеч по-опасни инциденти в австралийски магазини от последните години. Преди време клиент се натъкна на 3-метров неотровен диамантен питон директно на рафта в супермаркет в Сидни, а друг купувач откри силно отровна змия, опакована заедно с маруля в друга голяма верига.

От ръководството на „Woolworths“ побързаха да излязат с официално изявление, в което уверяват, че жабата в салатата е изолиран случай.

„Нашите екипи вече разследват случая с доставчиците ни като приоритет“, заявиха от компанията, като поднесоха извиненията си на домакинството и им предоставиха нов, безплатен плик с маруля – този път без изненади вътре.