Любопитно

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

Домакинството кръсти жабока Грег, пусна го на свобода под звуците на хит от 2000-те години, а веригата започна спешно разследване

20 май 2026, 11:01
Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата
Източник: iStock

К огато австралийският фермер Рис Смоукър обявява пред съквартирантите си, че е открил жива жаба в току-що купена маруля, никой от тях не му вярва. Те решават, че това е просто шега, докато не виждат малкото зелено създание с очите си.

Смоукър приготвял вечеря с пържоли и салата за хората, с които споделя къща в град Есперанс, Западна Австралия. Тогава забелязал жабата сред листата в запечатания пластмасов плик, закупен по-рано същия ден от местен супермаркет.

Музикално изпращане за жабока Грег

„Той извика: „Човек, има жаба в марулята!“, а ние му отвърнахме: „Стига глупости, гъбаркаш се с нас“, разказва съквартирантката му Лора Джоунс. Смоукър обаче донесъл плика в хола, за да докаже думите си. „Видяхме малката жаба, която се криеше вътре, и всички искрено се посмяхме“, допълва тя.

Секвартирантите веднага кръстили новия си любимец Грег, след което го пуснали на свобода в близкото езерце. За раздяла му организирали подобаващо изпращане.

„Решихме да му пуснем специален поздрав за из път и му пуснахме парчето „Crazy Frog“, споделя с усмивка Били Льо Пин, друг от съквартирантите.

Змии по рафтовете и официално разследване

Салатата е купена от голямата верига супермаркети „Woolworths“. Случаят веднага припомни други куриозни и далеч по-опасни инциденти в австралийски магазини от последните години. Преди време клиент се натъкна на 3-метров неотровен диамантен питон директно на рафта в супермаркет в Сидни, а друг купувач откри силно отровна змия, опакована заедно с маруля в друга голяма верига.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

От ръководството на „Woolworths“ побързаха да излязат с официално изявление, в което уверяват, че жабата в салатата е изолиран случай.

„Нашите екипи вече разследват случая с доставчиците ни като приоритет“, заявиха от компанията, като поднесоха извиненията си на домакинството и им предоставиха нов, безплатен плик с маруля – този път без изненади вътре.

Източник: AP News    
Жаба в маруля Австралия Уулъуъртс Рис Смоукър Жабокът Грег Необичайна находка Разследване на инцидент Змии в супермаркет Съквартиранти Маруля
Последвайте ни

По темата

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Мутирали „супер прасета“ превзеха ядрената зона във Фукушима

Мутирали „супер прасета“ превзеха ядрената зона във Фукушима

Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

Как да продадете имот с ипотека: стъпки, рискове и подводни камъни

Как да продадете имот с ипотека: стъпки, рискове и подводни камъни

pariteni.bg
Stellantis ще прави много е-коли, смята ги за бъдещия европейски хит

Stellantis ще прави много е-коли, смята ги за бъдещия европейски хит

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>МС създава междуведомствен организационен комитет за&nbsp;&quot;Евровизия&quot;</p>

МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"

България Преди 30 минути

Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

България Преди 34 минути

Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите, заяви още министър-председателят.

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Любопитно Преди 59 минути

Поп звездата Кайли Миноуг направи стряскащо разкритие в новия си документален филм по Netflix. Изпълнителката призна, че през 2021 г. за втори път е преминала през кошмара на онкологичното заболяване, 15 години след първата си диагноза

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Свят Преди 1 час

<p>Честит рожден ден, Шер!</p>

Икона на 80: Шер – кралицата на поп културата, която пренаписа правилата

Любопитно Преди 1 час

Американската мегазвезда празнува 80-годишен юбилей. Вижте как едно момиче, преодоляло бедността и дислексията, покори Холивуд, пренаписа правилата в поп музиката и доказа на света, че сама може да бъде „богатият мъж“

Земетресение от 5,6 по Рихтер разтърси Турция

Земетресение от 5,6 по Рихтер разтърси Турция

Свят Преди 1 час

За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

България Преди 1 час

Според Димитър Хаджидимитров се очаква изравняване на цените на бензина и дизела у нас

След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ

След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ

Свят Преди 1 час

"Скоро ще изпълним нашата част от сделката", заяви Урсула фон дер Лайен

Нарендра Моди и Джорджа Мелони

Дипломация под луната: Мелони и Моди затвориха Колизеума за среднощна среща

Свят Преди 1 час

Италианският парламент официално призна хиндуизма за религия в навечерието на ключовата визита на индийския премиер в Рим

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Свят Преди 1 час

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Любопитно Преди 1 час

Жулиет Бинош е сред кинодейците, заявили позиция

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Свят Преди 1 час

Toй заемаше една от най-високите и престижни длъжности в британската дипломатическа служба

Рене Карабаш

Рене Карабаш: Българската литература застава на световната карта

България Преди 1 час

Романът на Карабаш „Остайница“ беше сред номинираните за престижната награда „Букър“ заглавия, но отличието беше присъдено на тайванската писателка Ян Шуан-дзъ за книгата ѝ „Тайвански пътепис“

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

България Преди 1 час

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Свят Преди 2 часа

Снимката е архивна. Среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска

Голямото завръщане? ЕС обмисля Меркел или Драги за преговори с Путин

Свят Преди 2 часа

Докато разговорите на Тръмп са в застой, Брюксел обмисля Ангела Меркел или Марио Драги като тежка артилерия за Украйна. Зеленски прие идеята, но Путин назова друго скандално име

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

БАНГАРАНГА: Моментът, в който Европа чу България

Edna.bg

Журито на „Букър": Романът на Рене Карабаш е изискана и брилянтно описана история

Edna.bg

Наредиха Веласкес до най-големите треньори в Европа

Gong.bg

Феновете на Арсенал: Тези улици са наши!

Gong.bg

Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Nova.bg

Кабинетът създава Съвет за административна реформа

Nova.bg