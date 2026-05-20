Фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

"Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията". Това обяви на брифинг в Министерския съвет правосъдният министър Николай Найденов след края на правителственото заседание.

По думите му решението е взето след преглед и анализ на работата на ведомството

"Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които, въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани", каза Найденов.

"Това е стратегическа структура, която съсредоточава регистрацията на фирми, на неправителствени организации, на държавни институции, имоти. Това е агенция, която обработва изключително голям обем лични данни и не е пресилено да се каже, че дейността ѝ касае практически живота на гражданите и бизнеса", заяви още правосъдният министър.