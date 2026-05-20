Любопитно

А1 разширява семейството на телевизионните си канали с MAX One

20 май 2026, 13:00
А1 разширява семейството на телевизионните си канали с MAX One
Източник: А1

• MAX One – новият телевизионен канал на А1 за спорт, кино и развлечение, стартира от юни.
​• Лигата на нациите по волейбол, Европейското първенство по волейбол и Националната волейболна лига ще бъдат сред акцентите в програмата.
​• Каналът ще бъде достъпен без допълнително заплащане с ТВ плановете на А1 и се предлага на всички оператори при атрактивни условия.

От юни А1 ще направи следващата стъпка в развитието на телевизионното си портфолио със старта на новия канал MAX One – пространство за спортни емоции, филмово съдържание и развлечение за цялото семейство. Каналът ще предлага 24/7 HD програма с изцяло локализирано съдържание на български език и ще бъде достъпен с ТВ плановете на А1 без допълнително заплащане.

Специален акцент в програмата на MAX One ще бъдат едни от най-очакваните волейболни събития. Зрителите ще могат да проследят мачовете от Лигата на нациите с участието на мъжкия и женския национален отбор на България, Европейското първенство по волейбол, както и мачовете от Националната волейболна лига. Каналът ще предложи още големи международни спортни събития с българско участие, сред които мачовете с Александър Везенков от Евролигата по баскетбол и турнирите от Диамантената лига по лека атлетика с участието на Божидар Саръбоюков.

През последните години А1 и MAX Sport последователно инвестират в качествено спортно съдържание и застават зад най-емоционалните моменти за феновете. Част от тази дългогодишна ангажираност е и подкрепата към българския волейбол, включително чрез безвъзмездно предоставяне на правата за излъчване на ключови срещи на националните отбори на национални медии, с цел те да достигнат до максимално широка аудитория. Следвайки тази стратегия, новият телевизионен канал MAX One с ексклузивно българско спортно съдържание се предлага на всички оператори при атрактивни условия, за да достигне до възможно най-много зрители в цялата страна.

Освен спортно съдържание, новият канал ще предложи и селекция от международни и български филмови заглавия, сред които „Гунди – Легенда за любовта“, поредицата „Здрач“, „Мистър и Мисис Смит“, както и детско съдържание – изцяло с дублаж на български език.

С MAX One А1 продължава да развива екосистемата си от собствено съдържание и да инвестира в преживявания, които събират хората пред екрана.

