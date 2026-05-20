Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW

Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupе е специално създаден електрически автомобил, въвеждащ нов дизайнерски език и напълно нови технологии, като например батерията, която е в основата на тази впечатляваща машина, показана ни в т. нар. Closed room в Хамбург преди седмици.

Новият суперспортен 4-врат GT стъпва на 800-волтова архитектура, която е способна да зарежда батерията с нетен капацитет 106 kWh с максималните 600 kW мощност! Подобна цифра сред европейските конкуренти няма. Това позволява тя да се зареди от 10 до 80% за 11 минути, като по този начин отпадат всякакви притеснения в тази посока. Цилиндричните клетки на батерията се охлаждат директно със специална химична течност, за да се гарантира унифицирано топлинно разпределение, което е в основата за гарантиране на хипер високата мощност на зареждане. Самата батерия разчита на технология и опит от Mercedes‑AMG ONE.

Източник: Mercedes-AMG

Така собствениците на автомобила могат да се радват на трите електромотора с тяхната системна мощност от 1169 к.с., без да се притесняват за пробег и време за зареждане. Иначе, в интерес на цифровата справка, моделът предлага пробег до 700 км по WLPT, ако някой иска да кара бавно.

Ако иска очните ви ябълки да изпитат ускорение до 100 км/ч за 2,1 секунди, това е най-удачното упражнение. Другото, до 200 км/ч, отнема 6,4 секунди и дори изглежда още по-атрактивно за преодоляване на законите на физиката. Максималната скорост на модела е 300 км/ч с опционалния Driver’s Package.

Разбира се, абсолютно наясно съм, че мнозина ще се възпротивят на липсата на V8 под дългата предница. Те ще трябва да задоволят тази си привързаност с истински звук от V8 двигател на AMG. Той няма да е дигитално генериран, а е изваден от модели на AMG, като е настроен така, че да пасва на трансмисията, която симулира реална смяна на предавки с всички следващи от това звукови ефекти.

Моделът разчита на активна аеродинамика, която да го залепя за пътя. Има няколко иновативни решения в тази връзка: два активни AEROKINETICS отпред и активен AEROKINETICS заден дифузьор, който е изключително атрактивен. Активира се или с бутон, или при достигане на 120 км/ч, като се издава доста назад. Двете нововъведения имат за цел да оптимизират ефекта на Вентури, който се генерира под пода на автомобила. Допълнително има и активен заден спойлер.

Освен клетките на батерията и електромоторите (2660 на брой), електромоторите от YASA, специалното течно охлаждане на всички 18 модула на батерията и специфичната аеродинамика, самото купе на Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupé е изцяло нова разработка. Тя комбинира алуминий, стомана и карбон, за да се гарантира здравина и едновременно лекота на цялата конструкция. За лекота не знаем, теглото е цели 2460 кг, от които 640 кг се падат на батерията.

Стандартно моделът разчита на въздушно окачване AMG ACTIVE RIDE CONTROL с полуавтоматични стабилизатори. Резервоар с обем 8,2 литра за масло гарантира изключително бърза компресия и декомпресия на амортисьорите, включително регулиране на просвета в зависимост от скоростта на движение.

В зависимост от скоростта, задните колела завиват или в същата посока на предните, или в противоположна посока. Това позволява маневреност при ниска скорост и стабилност при висока. Колелата отзад завиват на до 6 градуса.

Дизайнът оставям умишлено накрая. GT 4Door въвежда нов дизайнерски език, който, поне на живо, е поразителен. Особено гледан отзад, автомобилът е изключително атрактивен. Фаровете като че ли са по-дискусионни, но и тук всичко опира до лични възприятия. Седалките са страхотни, стъкленият покрив също (като опция се предлага карбонов). Кокпитът е завъртян силно към водача, воланът е тапициран с алкантара и горната и долната част – карбон. На тунела между предните седалки има три въртящия се регулатора, които се ползват за различни настройки на задвижването и шасито. Особено интересни са задните две места, за които има специални дупки в самото шаси, така че отзад да могат да седят двама възрастни, които да не подпират брадичката си с коленете.