Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW

Бяхме сред първите, които имаха уникалния шанс да видят на живо Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupе, параметрите му са потресаващи. За около 60 сек мощността скача до 1319 к.с.

20 май 2026, 11:23
Източник: Mercedes-AMG

Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupе е специално създаден електрически автомобил, въвеждащ нов дизайнерски език и напълно нови технологии, като например батерията, която е в основата на тази впечатляваща машина, показана ни в т. нар. Closed room в Хамбург преди седмици.

Новият суперспортен 4-врат GT стъпва на 800-волтова архитектура, която е способна да зарежда батерията с нетен капацитет 106 kWh с максималните 600 kW мощност! Подобна цифра сред европейските конкуренти няма. Това позволява тя да се зареди от 10 до 80% за 11 минути, като по този начин отпадат всякакви притеснения в тази посока. Цилиндричните клетки на батерията се охлаждат директно със специална химична течност, за да се гарантира унифицирано топлинно разпределение, което е в основата за гарантиране на хипер високата мощност на зареждане. Самата батерия разчита на технология и опит от Mercedes‑AMG ONE.

Източник: Mercedes-AMG

Така собствениците на автомобила могат да се радват на трите електромотора с тяхната системна мощност от 1169 к.с., без да се притесняват за пробег и време за зареждане. Иначе, в интерес на цифровата справка, моделът предлага пробег до 700 км по WLPT, ако някой иска да кара бавно.

Ако иска очните ви ябълки да изпитат ускорение до 100 км/ч за 2,1 секунди, това е най-удачното упражнение. Другото, до 200 км/ч, отнема 6,4 секунди и дори изглежда още по-атрактивно за преодоляване на законите на физиката. Максималната скорост на модела е 300 км/ч с опционалния Driver’s Package.

Разбира се, абсолютно наясно съм, че мнозина ще се възпротивят на липсата на V8 под дългата предница. Те ще трябва да задоволят тази си привързаност с истински звук от V8 двигател на AMG. Той няма да е дигитално генериран, а е изваден от модели на AMG, като е настроен така, че да пасва на трансмисията, която симулира реална смяна на предавки с всички следващи от това звукови ефекти.

Източник: Mercedes-AMG

Моделът разчита на активна аеродинамика, която да го залепя за пътя. Има няколко иновативни решения в тази връзка: два активни AEROKINETICS отпред и активен AEROKINETICS заден дифузьор, който е изключително атрактивен. Активира се или с бутон, или при достигане на 120 км/ч, като се издава доста назад. Двете нововъведения имат за цел да оптимизират ефекта на Вентури, който се генерира под пода на автомобила. Допълнително има и активен заден спойлер.

Освен клетките на батерията и електромоторите (2660 на брой), електромоторите от YASA, специалното течно охлаждане на всички 18 модула на батерията и специфичната аеродинамика, самото купе на Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupé е изцяло нова разработка. Тя комбинира алуминий, стомана и карбон, за да се гарантира здравина и едновременно лекота на цялата конструкция. За лекота не знаем, теглото е цели 2460 кг, от които 640 кг се падат на батерията.

Източник: Mercedes-AMG

Стандартно моделът разчита на въздушно окачване AMG ACTIVE RIDE CONTROL с полуавтоматични стабилизатори. Резервоар с обем 8,2 литра за масло гарантира изключително бърза компресия и декомпресия на амортисьорите, включително регулиране на просвета в зависимост от скоростта на движение.

В зависимост от скоростта, задните колела завиват или в същата посока на предните, или в противоположна посока. Това позволява маневреност при ниска скорост и стабилност при висока. Колелата отзад завиват на до 6 градуса.

Източник: Mercedes-AMG

Дизайнът оставям умишлено накрая. GT 4Door въвежда нов дизайнерски език, който, поне на живо, е поразителен. Особено гледан отзад, автомобилът е изключително атрактивен. Фаровете като че ли са по-дискусионни, но и тук всичко опира до лични възприятия. Седалките са страхотни, стъкленият покрив също (като опция се предлага карбонов). Кокпитът е завъртян силно към водача, воланът е тапициран с алкантара и горната и долната част – карбон. На тунела между предните седалки има три въртящия се регулатора, които се ползват за различни настройки на задвижването и шасито. Особено интересни са задните две места, за които има специални дупки в самото шаси, така че отзад да могат да седят двама възрастни, които да не подпират брадичката си с коленете.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Mercedes Mercedes-AMG Mercedes AMG GT 4 Door Coupе
