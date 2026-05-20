"Подмяна на населението": Реториката на Тръмп и Германия

Д ържавният департамент на САЩ публикува пост за "подмяна на населението" в САЩ и западните страни и заговори за "ремиграция". Това подсилва крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", съобщава Deutsche Welle.

Преди броени дни публикация на Държавния департамент на САЩ с близо 10 милиона преглеждания обвини ООН, че се стреми да "улесни миграцията, целяща заместване на населението на Съединените щати и нашите западни съюзници". След това бе добавено, че при президента Доналд Тръмп външното министерство ще се стреми към "ремиграция", а не към "заместваща миграция". Публикацията на Държавния департамент бързо се разпространи в крайнодесните среди в Германия.

"Заместваща миграция" е заемка от конспиративна теория на "белите супремасисти" (привърженици на теорията за превъзходство на бялата раса – бел. ред.) за това как скрити елити работели за "подмяната" на етническото население в Европа и Съединените щати.

На 13 май Белият дом пусна повторно съобщението, което генерира още над 3,7 милиона гледания, а германската крайнодясна общност реагира отново с бурна радост.

"За онези от вас, които преди президента Тръмп не се интересуваха от политика: вероятно нямате представа колко знаменателен е този момент, когато Държавният департамент на САЩ нарича нещата с истинското им име – "заместваща миграция" – и се обявява за ремиграция от Америка и целия Запад!", написа Ойген Андрес, местен политик от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ).

Реакцията на германските крайнодесни

ДВ проучи как са реагирали на това повече от 150 политици и профили на АзГ. Когато Държавният департамент на САЩ публикува съобщението, в Германия бе посред нощ. Към 7 часа сутринта германско време първият политик от "Алтернатива за Германия" забеляза публикацията и започна да я разпространява.

В 8 часа вече имаше първа реакция - местен активист от АзГ написа: "Фактът, че заместващата миграция, тоест подмяната на населението за първи път се обсъжда официално от западно правителство, е успех!"

Еуфорията бързо се прехвърли от платформата X и към други канали: в Телеграм беше регистрирано засилено търсене по ключови думи и постване на скрийншотове с оригиналната публикация. Всичко това беше придружено от възторжени коментари относно ремиграцията.

Преводач от Брюксел сподели немскоезична версия на новината, която започна да се разпространява широко сред немските канали в Telegram, свързани с движението QAnon.

В ранния следобед съобщението стигна до ръководството на "Алтернатива за Германия" и съпредседателката на партията Алис Вайдел написа в X: "Точно това, за което AзГ предупреждава от години. Директно послание от Вашингтон".

Защо Държавният департамент публикува този пост?

Администрацията на Тръмп публикува съобщението във връзка с прегледа на Глобалния пакт на ООН за миграцията, в рамките на който от 5 до 8 май в Ню Йорк се проведоха поредица от рутинни дискусии и кръгли маси.

Приетият през 2018 пакт представлява доброволна, необвързваща рамка, създадена от държавите членки на ООН. От приемането му насам се води дебат дали пактът има за цел предимно да регулира миграцията, или пък насърчава и улеснява нейното увеличаване.

От ООН изрично подчертават, че той не е предназначен да отмени националната миграционна политика на която и да е държава или да създаде "право на миграция". По-скоро той набелязва цели, фокусирани върху задачи като минимизиране на факторите, които принуждават хората да мигрират, създаване на повече законни пътища за миграция и борба с трафика на хора.

И в миналото крайната десница е използвала за своя агитация Глобалния пакт на ООН за миграцията. Така например през 2018 крайни групи твърдяха, че документът е "доказателство" за конспиративната теория за "Голямата подмяна". Дискурсът достигна до АзГ, която дори внесе въпроса в Бундестага.

"Това беше огромен успех, защото авторитетни източници, сред които и парламентаристи, наистина обърнаха внимание на тази идея", казва Килиан Бюлинг от Берлинския университет. Бюлинг изследва антидемократичните групи и такива, които разпространяват конспиративни теории в дигиталното пространство.

"И точно това се случва в момента: ако има повече радикални идеи или изрази, които се повтарят и привличат вниманието на фигури като президента на САЩ или неговата администрация, тези идеи стават по-легитимни."

"Ремиграция" в мейнстрийма

За крайнодесните, които вярват в конспиративната теория за "Голямата подмяна", предлагат като политически отговор "ремиграцията". Тя предполага връщането на небялото население обратно в родните им страни – от новопристигналите мигранти, до гражданите с миграционен произход.

Някога това беше мръсна дума в германската политика — крайнодесните се озоваха в неприятно положение, след като разследващи журналисти разкриха, че политици от АзГ са обсъждали на тайна конференция в Потсдам "ремиграцията". На конференцията се е говорело, според разследващата медийна мрежа Correctiv, за експулсирането на милиони чужденци и германски граждани с мигрантски корени – нещо, което противоречи на конституцията.

Тогава стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия и така бе иницииран дебат за класифицирането на партията като дясноекстремистка, както и за забрана за участието ѝ в избори. Оттогава AзГ се активизира по темата за "ремиграцията", но вече твърди, че това не включва германски граждани. Въпреки това някои фигури от партията продължиха да използват реторика за масови експулсирания и отнемане на гражданство за определени групи.

"Заемащите в германския публичен дебат противоконституционни, дясноекстремистки и недемократични позиции, биват подсилвани, когато лидери на най-голямата и най-стара западна демокрация използват същата реторика", каза Бюлинг.

"Ремиграция" е концепция, въведена от австрийския крайнодесен активист Мартин Зелнер. След срещата в Потсдам Германия му забрани да влиза в страната. Но този вид политика, която той популяризира, получи значителна подкрепа от Тръмп.

"Белият дом публикува това днес", написа Зелнер в Телеграм пред своите 74 000 последователи, като добави линк към постигна на Тръмп. "Никой вече не може да игнорира въпроса. Подмяната на населението е реална."

Сътрудничеството между европейската и американската крайна десница е добре организирано. От 1973 насам активисти се събират на Конференцията за консервативна политическа дейност (CPAC). Миналата година гост-лекторка беше Алис Вайдел.

Разпространението на крайнодесни идеи през Атлантика има дълга история, но "скоростта и възможностите за това са се увеличили благодарение на интернет и социалните медии", подчертава Килиан Бюлинг.