Иззеха над 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград

П ри съвместна проверка Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Гранична полиция, Икономическа полиция и Национална агенция за приходите констатираха сериозни нарушения по цялата производствена верига в месокомбинат в Свиленград.

При акцията са установени 38 тона негодни храни и суровини от животински произход, които ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха от Агенцията.

Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение.

В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване - обособено помещение, хладилник или контейнер за съхранение на странични животински продукти.

Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите.