Путин отстрани Сергей Шойгу, Русия ще има нов министър на отбраната

Р уският президент Владимир Путин предложи първия вицепремиер Андрей Белоусов за нов министър на отбраната на мястото на Сергей Шойгу, предаде ТАСС, цитирайки указ, публикуван на сайта на Кремъл.

PRESIDENT PUTIN FIRES SERGEI SHOIGU...And signs a decree for him to become the new Secretary of the Security Councilhttps://t.co/HKkzPAylqs