Путин отново разгневи Украйна и Запада, какво цели с ядрените оръжия в Беларус

П резидентът на Русия Владимир Путин заяви в събота, че страната му ще разположи тактически ядрени оръжия в Беларус. Така той отправи предупреждение към НАТО заради военната му подкрепа за Украйна и изостри противопоставянето със Запада, пише Ройтерс.

🇷🇺 🇺🇸 Putin says Moscow to place nuclear weapons in Belarus, US reacts cautiously - Reutershttps://t.co/aVec5nHq6k