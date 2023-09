Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха "безпрецедентни нива"

О тношенията между Китай и Русия достигнаха безпрецедентно историческо ниво, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с китайския вицепремиер Чжан Гоцин.

Това съобщи руската държавна информационна агенция РИА Новости, цитирана от Ройтерс.

