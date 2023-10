Путин изпраща бойни делфини, за да се изправят срещу украинските командоси

Р усия е преместила уникалните си бойни делфини по-близо до фронтовата линия на войната в Черно море, стана ясно от сателитни снимки.

Специално обучените бозайници са били разположени на входа на пристанището в Севастопол.

Putin deploys combat dolphins to take on Ukrainian commandos: Trained animals are moved closer to the front line following spate of raids in Crimea https://t.co/ZH09ObIPpt pic.twitter.com/qyW8ePnKaE — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 19, 2023

Сега обаче сателитните снимки показват, че делфините са в морските заграждения в Новоозерн, по-близо до мястото, където украинските специални сили са извършили набези и са се приземили на Кримския полуостров.

Делфините са обучени за използване срещу вражески водолази, които навлизат в пристанищата, за да поставят мини от варовик, или за разузнаване. Те са научени да предупреждават човешките си ръководители или да нанасят смъртоносни удари с подводни оръжия.

Новоозерн е бивша съветска база за подводници, където Русия е разположила ракетни корвети, десантни кораби и някои спомагателни съдове, включително кораб за поддръжка на подводници, казва изследователят на OSINT (Open Source Intelligence) Х. И. Сътън, който анализира сателитни снимки, за да открие местата за отглеждане на делфини.

Russia has moved groups of combat dolphins from the temporarily occupied Sevastopol to the western part of Crimea.

They were spotted at a naval base in the village of Novoozerne in the northwestern part of the peninsula. Analysts believe that this move is an attempt by the… pic.twitter.com/bdNPJmW7TP — Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) October 18, 2023

"Разполагането вероятно е с цел защита от украинските специални сили, които представляват реална заплаха в района", съобщава изследователят в Naval News.

"Обучените делфини се смятат за ефективни срещу военни водолази. Няма човек, колкото и да е атлетичен или добре обучен, който да може да ги преплува. А вграденият им сонар им дава още по-голямо предимство".

Придвижването на бозайниците към военната зона от страна на силите на Владимир Путин се случва в момент, когато диктаторът е принуден да премести по-голямата част от военните си кораби от Севастопол - щабквартирата на Черноморския му флот - в Новоросийск заради украинските ракетни удари и удари с дронове.

Ескадрата от делфини "Бутилконоси" беше призована от Путин, когато той завзе Крим от Украйна през 2014 г.

"На практика трябваше да започнем от нулата, за да научим бозайниците да търсят обекти под водата, защото украинският флот почти не работеше с тях", каза тогава руски източник.

Въпреки това кадри показват как делфините са били обучавани да използват подводни оръжия още от съветско време.

Пенсионираният капитан Юрий Пляченко, военен инструктор, обяснява: "Делфинът е трябвало да подаде сигнал и ако е било необходимо, му е било наредено да унищожи подводен диверсант. Той е бил въоръжен с подводно оръжие".

В предаване на руската държавна телевизия се казва: "Ето как изглеждаше подводното оръжие. То е било прикрепено към делфина със специално приспособление и бозайникът е можел да стреля".

The Russians deployed combat dolphins to Crimea to fight Ukrainian special forces, satellite images show. -- Naval News



The dolphin pens are located west of Novoozerne piers, near an oyster farm. pic.twitter.com/N9oxh98Ah2 — OSINTNic (@OSINTNic) October 18, 2023

Редки архивни кадри показват делфин, който напада водолаз.

"Човекът нямаше никакъв шанс в тази битка", казаха зрителите.

За водолаз е било почти невъзможно да стигне до корабите и да остане незабелязан, ако делфините са ги патрулирали.

Военната програма за обучение на делфини - отдавна базирана в Севастопол - датира от епохата на Студената война през 70-те години на миналия век, когато Съветският съюз е използвал животните за търсене на мини или шпиониране на чужди кораби.

Русия запазва мълчание относно настоящата роля на военноморските си делфини и как те са се справили с многократните експлозии от украински ракети, както и с въздушните и морските дронове в Севастопол.

Разполагането на делфини в Новоозерна - при положение, че Путин ги поставя на опасност - може да означава, че те се разглеждат като полезни във военно отношение.

Силите на Путин изглеждат все по-притеснени, че Украйна може да се насочи към Крим и да прекъсне снабдителните линии към полуострова като прелюдия към повторното завземане на територията.

Или пък ходът на делфините може да подсказва за отчаянието на руснаците.