Пуснаха ново видео с Пригожин - последното преди катастрофата

Н ово видео с Евгений Пригожин се разпространява в Телеграм. Каналът "Сива зона", за който се смята, че е свързан с частната военна компания "Вагнер", твърди, че видеото е записано малко преди смъртта на Пригожин.

В него той е облечен в камуфлажни дрехи и прави обръщение от движещ се автомобил, предава БНТ.

Good night friends!



See you tomorrow if god agrees.



One of Prigozhin’s last messages…😟 pic.twitter.com/gVFp0heOfI