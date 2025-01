Провокативният филм за Путин, който Кремъл не иска да видите (ВИДЕО)

П олският режисьор Патрик Вега използва уникален подход, за да създаде своя биографичен филм "Путин", който обещава да „влезе в съзнанието на най-опасния човек на Земята“. Вместо да разчита на традиционна актьорска игра и грим, Вега нае полския актьор Славомир Собала, който в продължение на две години изучаваше езика на тялото, походката и жестовете на руския президент. За допълнителна автентичност лицето на Собала беше заменено с това на Владимир Путин чрез напреднала технология за изкуствен интелект (AI).

„Публиката трябваше да види истинския Путин на екрана,“ обяснява Вега.

„Дори най-добрият актьор с отличен грим не би могъл да пресъздаде убедително фигура, която светът познава толкова добре.“

Според The Telegraph, трейлърът на филма предлага клиширан, но провокативен разказ за живота на Путин, започващ с неговото трудно детство, преминаващ през политическия му възход и завършващ с разпадането на здравето му. В една от сцените Путин, вече болен и изтощен, лежи в болница в унизително състояние – детайл, който със сигурност няма да се хареса на Кремъл. Медията допълни, че досегашните продукции на Вега, сред които е гангстерския филм Pitbull или филма за серийния убиец The Plagues of Breslau, се отличават с кърваво насилие и вулгарен стил.

В трейлърът на лентата млад Владимир, тормозен от други деца, решава, че “е по-добре да умреш прав, отколкото да живееш на колене,” и отвръща на удара, а следващата сцена е как той тренира джудо. Филмът минава през живота на руския президент, от работата му като таксиметров шофьор до срещата с годеницата му. Някои сцени са по-неясни - като ловна група, чиято плячка са дузина жени, облечени като Playboy зайчета.

Компания FILM UA Distribution выпустила официальный трейлер сатирического триллера «Путин. pic.twitter.com/V5P7CEK5fj — распад и неуважение (@VictorKvert2008) December 20, 2024

Режисьорът Вега не крие, че проектът е привлякъл вниманието на руските шпионски служби, които са се опитали да придобият сценария.

“Имах наистина смешно преживяване с руското разузнаване, ” каза той на филмовия фестивал в Кан миналия май. “Те започнаха да изпращат съобщения на екипа ми, казвайки неща като ‘Аз съм асистент на конгресмен от Южна Дакота, чувам, че сте направили този филм. Шефът ми би искал да плати $100 000 за прожекция на този филм, а също и за сценарий’.’’

Тизер фильма о путине польского режиссера Патрика Вега.

Режиссер решил снять смерть российского диктатора. Он говорит, что сделал это специально, потом что "это то, что хочет видеть весь свободный мир".

Как Вам, нравиться? pic.twitter.com/kPUg1Ks3fZ — Fundacja Muzeum zwycięstwa nad Despotyzmem (@Micha199040) February 12, 2024

Докато "Путин" използва AI като инструмент за автентичност, технологията породи дебати за етиката и бъдещето на киното. Режисьорът твърди, че AI е бил незаменим за постигане на визуална прецизност, но отбелязва, че истинската артистичност идва от човешкия опит. Вега вярва, че AI ще промени киноиндустрията, позволявайки създаването на дигитални второстепенни герои и подобряване на производствените процеси.

Въпреки рисковете, свързани с критиката към Кремъл, правата за разпространение на филма вече са продадени в над 50 държави. Според Вега филмът резонира в различни региони, включително Южна Корея, Индия и Африка.

С лозунга „Абсолютната власт никога не е достатъчна“ и хибридния подход между човек и машина, "Путин" се очертава не само като провокация към руския режим, но и като отражение на това как AI може да промени киното.

