Протестиращите в Шри Ланка остават в домовете на премиера и президента, докато те не се оттеглят (СНИМКИ/ВИДЕО)

В одачите на протестното движение в Шри Ланка, принудило президента и министър-председателя на страната да избягат от официалните си резиденции, заявиха днес, че окупацията на сградите ще продължи до оттеглянето на държавния глава и премиера от постовете им, предаде Ройтерс.

"Президентът трябва да подаде оставка, министър-председателят трябва да подаде оставка и правителството трябва да си отиде", каза Руванти де Чикера - известна сценаристка, драматург и театрална режисьорка - на пресконференция в присъствието на други лидери, които участват в координирането на антиправителственото движение.

Президентът Готабая Раджапакса и премиерът Ранил Викремесингхе планират да се оттеглят, съобщи вчера председателят на парламента. Решението им е резултат от силния натиск след ден на протести, при които демонстранти щурмуваха сградата на официалната президентска резиденция и подпалиха дома на министър-председателя в столицата Коломбо.

Президентският дворец, наследство от колониалната епоха, е символ на държавната власт вече повече от 200 години, но днес, след бягството на обитателя си, той е "под властта на народа", предаде Франс прес.

Хиляди жени, мъже и деца се стекоха във внушителната резиденция. Някои се редят на опашка, за да седнат на стола на президента Раджапакса, докато на приземния етаж деца, а и техните родители, дрънкат на пиано.

Във впечатляващия парк "Гордън гардънс", кръстен на създателя си сър Артър Хамилтън-Гордън, губернатор на Цейлон в края на 19-и век, семейства си правят пикник, докато будистки монаси в шафрановооранжевите си одежди се дивят пред климатиците и мраморните подове.

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM