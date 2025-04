Протестиращите не отстъпват: Блокадата на сръбската национална телевизия продължава

П ротестиращи студенти и граждани блокират пети ден сръбската национална телевизия РТС, съобщават сръбските медии.

Протестът ще продължи, както обявиха студентите, докато не се обяви нов конкурс за членове на регулатора за електронни медии РЕМ или докато не спре работата на РТС, отбелязва агенция Бета.

Блокадата започна на 14 април вечерта. Блокирани са входовете на РТС в центъра на Белград, както и студиа, които са разположени в парка "Кошутняк", а служителите на телевизията не могат да стигнат до работните си места.

Serbians continued protesting in front of the public broadcaster's building, blocking entrances to express their anger with its reporting on the November railway station disaster pic.twitter.com/43KSAemPzk

РТС съобщи, че заради блокадата е принудена да промени програмната си схема. Вчера телевизията внесе жалба срещу неизвестни лица, а също така беше поискана реакция от международни институции, съобщава медията на сайта си. Телевизията се извини на сръбските граждани, че заради "насилствената и незаконна блокада" няма да може по традиция да излъчва вечерната и сутрешната литургия за Великден в събота и неделя от храма „Свети Сава“, както и католическата литургия от катедралата „Успение на Пресвета Богородица“ в събота вечер.

Вълна от протести, начело със студенти, заля Сърбия след падането на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември, в резултат на което загинаха 16 души. В рамките на протестните действия студентите блокират около 60 факултета в страната. Според протестиращите до трагедията се е стигнало заради корупционни практики, довели до некачествен ремонт на гарата. Те искат да бъде понесена политическата и наказателна отговорност за случилото се, настояват да се води борба срещу корупцията, а институциите да работят без политически натиск и влияние.

Студентите и гражданите, които блокират входа на РТС в центъра на Белград запазиха днес мълчание в продължение на 16 минути в памет на жертвите от трагедията в Нови Сад. След това отново бе пусната силна музика, а от мегафон се скандираше „няма намаляване на напрежението, докато не бъдат изпълнени исканията“, информира агенция Бета.

Hundreds of demonstrators blocked the entrance to Serbia’s state television station in a protest against media bias and government corruption. Regular student-led protests have taken place since the fatal collapse of a train station roof in Novi Sad in 2024. pic.twitter.com/KBVxaonivG