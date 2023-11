Протестиращи в Хавана: Израел извършва "геноцид" срещу палестинците в Газа

Д есетки хиляди кубинци участваха днес в демонстрация пред посолството на САЩ в Хавана, обвинявайки Израел, че извършва "геноцид" срещу палестинците в Газа, предаде Ройтерс.

Шествието, предвождано от президента Мигел Диас-Канел, премина по крайбрежния булевард на Хавана - "Малекон", където се намира дипломатическата централа на САЩ, и бе първата по рода си демонстрация в страната от повече от десетилетие. Бившият кубински лидер Фидел Кастро бе известен с това, че организираше подобни, но много по-мащабни протести срещу санкциите на САЩ и намесата на страната в кубински въпроси, отбелязва Ройтерс.

Множеството премина край сградата с палестински знамена и пропалестински транспаранти, скандирайки: "Свободна, свободна Палестина, Израел е геноцид", както и "За палестинската свобода". Управляваната от комунистически режим Куба от десетилетия е силен застъпник за палестинската кауза и е обучила повече от 200 палестински лекари, а освен това няма дипломатически връзки с Израел.

"Ние сме тук и не е случайно, че минаваме пред американското посолство", каза университетският професор Анет Родригес. "Съединените щати са едни от най-отговорните заради подкрепата им за Израел... те подкрепят избиването на палестинци, а международните закони са нарушени", каза тя.

Израел започна инвазията си в Газа, след като на 7 октомври бойци на радикалната палестинска групировка "Хамас" нападнаха страната, като убиха 1200 души и взеха около 240 заложници, сочат израелски данни. Оттогава 14 800 жители на крайбрежния анклав Газа бяха убити от израелските удари, а около 40% от тях са деца, съобщават палестинските здравни власти.

