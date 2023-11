Десетки хиляди протестиращи във Вашингтон подкрепиха Израел

Д есетки хиляди хора се събраха днес във Вашингтон на "Поход за Израел", за да демонстрират солидарност с израелската страна във войната й срещу "Хамас" и да осъдят зачестяващите прояви на антисемитизъм, предаде Ройтерс.

Голяма част от улиците в центъра на американската столица бяха затворени като част от засилените мерки за сигурност.

Thousands of people are expected to head to the nation’s capital for the “March for Israel” rally on Tuesday.



Organizers anticipate that 100,000 people will attend the event on the National Mall, according to a permit issued by the National Park Service. https://t.co/swfxPHXk3E