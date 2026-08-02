Свят

Екологична тревога край Оман: Санкциониран танкер изпуска суров нефт в защитена морска зона

Сателитни снимки показват разрастващ се петролен разлив, а експерти предупреждават за риск от мащабна екологична катастрофа

Василена Василева Василена Василева

2 август 2026, 08:56
Екологична тревога край Оман: Санкциониран танкер изпуска суров нефт в защитена морска зона
Източник: iStock Photos/Getty Images

С уров петрол продължава да изтича от санкциониран танкер, заседнал край бреговете на Оман, като разливът вече засяга защитена морска зона и предизвиква сериозни опасения за околната среда. Това показват сателитни изображения, анализирани от "Асошиейтед прес".

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Последните снимки, направени в петък, разкриват петролен слой с площ около 20 квадратни километра. По бреговете на остров Киблия, част от архипелага Халаният, вече се виждат тъмни петна от замърсяване.

Източник: AP/БТА

Според експерта по околната среда Вим Звайненбург от нидерландската миротворческа организация PAX през последната седмица суровият петрол постепенно е изтичал от кораба, като разливът непрекъснато се разширява.

„През последните няколко дни изображенията показват увеличаване на количеството изтичащ петрол, тъй като петролният слой на морската повърхност става все по-голям“, посочи той.

По думите му най-голямата опасност е корпусът на танкера да се разцепи под въздействието на силните ветрове и бурното море по време на мусонния сезон, който в региона продължава от май до септември.

Експертът изчислява, че корабът превозва повече от 800 000 барела суров петрол, което значително увеличава риска от мащабно екологично бедствие.

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  • Разливът се разраства

Сателитни снимки от 28 юли показват, че първоначално петролът се е задържал основно в залив северозападно от заседналия кораб. По-новите изображения обаче показват, че замърсяването вече е достигнало бреговата линия и се разпространява около острова като тънък слой върху морската повърхност.

  • Санкциониран кораб от т.нар. „сенчест флот“

274-метровият танкер „Карълайн Безенги“, плаващ под флага на Камерун, е санкциониран от Великобритания за превоз на руски петрол и за предполагаемо участие в дейности, свързани с дестабилизирането на Украйна. Ограничителни мерки срещу плавателния съд са наложени също от Европейския съюз, Канада и Швейцария.

Според специализирани морски издания корабът е заседнал край бреговете на провинция Дофар още през юни. Тогава екипажът е съобщил за експлозия на борда.

Компанията за сателитно проследяване SynMax Maritime е установила, че непосредствено преди последното си плаване танкерът е бил в руското черноморско пристанище Новоросийск.

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  • Опасност за ценна морска екосистема

Екологични организации предупреждават, че инцидентът е поредното доказателство за рисковете, свързани с т.нар. руски „сенчест флот“ – мрежа от стари танкери, използвани за транспортиране на руски петрол въпреки международните санкции.

„Ситуацията около танкера е поредният тревожен пример за сериозните екологични рискове, създавани от руския сенчест флот“, заяви Нина Ноеле от германския клон на „Грийнпийс“.

По думите ѝ още към 24 юли части от бреговата линия и чувствителната морска екосистема вече са били замърсени.

„След като петролът продължава да изтича, а танкерът остава блокиран на трудно достъпно място, съществува реална опасност от много по-мащабна петролна катастрофа с тежки последици за крайбрежието и морския живот“, предупреди Ноеле.

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  • Защитен район с редки видове

Районът, в който е заседнал танкерът, е част от Арабския морски резерват – една от най-ценните защитени морски територии в Оман. Там се срещат редки морски бозайници, морски костенурки и множество защитени видове птици, включително застрашени буревестници.

Оманските власти вече разпоредиха на собствениците на кораба да изтеглят танкера и товара му до 23 юли. Засега не е известно дали това разпореждане е изпълнено.

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  • Какво представлява „сенчестият флот“

След въвеждането на западните санкции срещу руския петрол Москва започна да използва т.нар. „сенчест флот“ – десетки, а според някои оценки стотици танкери със сложно структурирана собственост, често плаващи под чужди флагове и с ограничена прозрачност. Международни организации и екологични експерти нееднократно предупреждават, че голяма част от тези плавателни съдове са остарели, което увеличава риска от аварии и тежки петролни разливи, особено в чувствителни морски райони.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Габриела Големанска    
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