Проливни дъждове и кални свлачища в Бразилия отнеха живота на 7-годишно дете и жена

П роливни дъждове и кални свлачища в Бразилия станаха причина за смъртта 7-годишно момиченце и млада жена в северната част на щата Сао Пауло, като има опасения за още жертви, предаде Асошиейтед прес, като се позова бразилските власти.

Градовете Сао Себастиао и Бертиога отмениха планираните карнавали.

Циклонът „Габриел“ в Нова Зеландия взе жертви, хиляди са без ток

Brazil: 36 people killed as heavy rain causes flooding and landslides in Sao Paulo state https://t.co/ZauWGHSbmX