Свлачищата в Перу отнеха живота на най-малко 36 човека

С влачища, предизвикани от проливни дъждове, отнеха живота на най-малко 36 души в няколко села в Южно Перу, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Уилсон Гутиерес, служител на гражданската защита в община Мариано Николас Валкарсел, в провинция Камана, каза пред местното радио Ер Пе Пе, че са били открити 36 тела на загинали в отдалечена местност, наречена Миски.

At least eight people killed and five others missing in Peru after a landslide triggered by heavy rainfall https://t.co/qqnUqxqV0q pic.twitter.com/ozTtqhsXFd