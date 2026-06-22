Правителството на Петер Мадяр започва процедура за отстраняване на президента на Унгария

У нгарският министър-председател Петер Мадяр заяви на извънредна сесия на парламента, че неговото правителство ще инициира отстраняването на президента на Унгария Тамаш Шуйок, внасяйки конституционна поправка, предаде Ройтерс. Правителството ще започне конституционна реформа през есента, допълни агенцията.

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Премиерът също така заяви в реч пред парламента, че правителството му ще предприеме широк набор от икономически, политически и правни мерки за изкореняване на корупцията в Унгария, включително чрез създаването на нома институция - Национална служба за защита и възстановяване на активи.

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В началото на юни Петер Мадяр заяви, че ще отстрани президента на Унгария чрез промяна в конституцията, след като изтече срокът, който премиерът даде на Шуйок да подаде оставката си.

Кой е Петер Мадяр?

Петер Мадяр е унгарски юрист и дипломат, придобил широка обществена популярност през 2024 г.

Завършва право в университета „Етвьош Лоранд“ в Будапеща.

В професионалната си кариера е заемал позиции в държавната администрация, включително в Министерството на външните работи на Унгария, както и е работил в представителството на Унгария в Европейския съюз. В миналото е заемал ръководни постове в държавни дружества, като например Diener-Bank и Magyar Közút. През февруари 2024 г.

Мадяр обявява оттеглянето си от публични държавни роли и започва активна политическа дейност като критик на правителството на Виктор Орбан. Той поставя началото на политическото движение „Уважение и свобода“ (TISZA), с което се кандидатира на изборите за Европейски парламент през 2024 г., постигайки значителен изборен резултат. Мадяр се фокусира върху въпроси, свързани с прозрачността на управлението, борбата с корупцията и реформата на държавните институции. През април 2026 г. Унгария избра Петер Мадяр за премиер.