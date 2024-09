Прокурори с нови подробности за второто покушение на Тръмп

П рокурорите, които се занимават с разследването на втория опит за убийство срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщават, че мобилни телефони на заподозрения са били използвани многократно в близост до голф игрището на Тръмп и дома му във Флорида от 18 август до 15 септември, съобщи Ройтерс.

Прокурорите казват, че са намерили списък с написани на ръка дати и места, където се очаквало Тръмп да бъде, се казва в документацията по делото.

Става известно също, че месеци по-рано Райън Раут е описал "опит за убийство" и предлага награда за живота на Тръмп.

Заподозреният за опит за убийство на Тръмп се изправя пред съда

При явяването на Раут днес в съда на изслушване се очаква прокурорите да поискат от съдията да го остави в затвора до съдебния процес. В съда преди изслушването прокурорите заявиха, че няколко месеца преди инцидента Раут е написал на ръка писмо, адресирано "до света“, в което се предлага награда за живота на Тръмп.

Suspect in second Trump assassination attempt left note saying he intended to kill ex-president, prosecutors say – live https://t.co/0sGp2hzg10