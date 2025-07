Labubu или Пазузу: Имат ли връзка сензационните кукли с демони?

К уклите Labubu завладяха света — от чантите на знаменитости до трибуните на Уимбълдън. Но наскоро интернет беше разтърсен от сензационна теория, която свързва тези привидно невинни играчки с древен демон — Пазузу. Това предизвика вълна от страх, объркване и дори изхвърляне на кукли от фенове по цял свят. Възможно ли е Labubu да е не просто играчка, а нещо далеч по-зловещо?

Нека разгледаме произхода на куклата Labubu, мита за Пазузу и какво всъщност казват създателите на този световен феномен, който стои зад невероятния успех за компанията Pop Mart.

Labubu предизвиква паника след сензационно сравнение с демона Пазузу

Скандалът се разрази, когато потребител в Instagram публикува видео, в което кафява кукла Labubu е показана до изображение на демона Пазузу, с предупреждението:

„Не купувайте тази демонична играчка нито за децата си, нито за себе си!“

Видеото включва и клип от епизод на Семейство Симпсън (сезон 29, епизод 4), в който Мардж подарява уж безобидна пица-фигурка на бебето си, която се оказва играчка на Пазузу и води до обсебване. Надписът гласеше:

„Родители: стойте далеч от тази играчка.“

fun fact: labubus caused a huge panic in albania bc most older ppl have religious psychosis and unironically believe the labubu=pazuzu thing, theyre shaming parents for “letting their kids be cursed by the devil” for buying them labubus and everything https://t.co/VHefDZxpiQ pic.twitter.com/RCYSordge7