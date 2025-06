Labubu – озъбената кукла, която се превърна в моден символ за целия свят

Т ой е малък, зъбест и често описван като леко страховит. Но тази плюшена кукла, наречена Labubu, бързо се превърна в символ на статус, декориращ чанти за десетки хиляди долари.

През последните седмици социалните медии бяха залети с видеоклипове на колекционери, които споделят съвети как да се сдобиете с Labubu, пухкавата кукла със заострени уши и палава усмивка.

Колекционерската кукла Labubu, често предлагана и под формата на ключодържател, е на стойност между 30 лв и 70 лв ( и повече за най-търсените модели, според справка на Vesti.bg),виси от чантите на звезди като Риана и Дуа Липа.

Над 1,2 милиона видеа в TikTok са посветени на тези кукли, а стотици фенове се редят на опашка пред Pop Mart – единственият официален търговец на оригиналните Labubu – на Oxford Street още в 4:30 сутринта.

Was it #Lisa who gave Labubu to #Rihanna as a gift?! pic.twitter.com/F5WYwZ8F0B