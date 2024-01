Прогноза: В САЩ ще има хиляди “призрачни” градове до 2100 г.

Д о 2100 г. Съединените американски щати може да са осеяни с хиляди градове-призраци. Това сочат данни от ново изследване на Университета на Илинойс, което предполага, че почти половината от близо 30 000 града в САЩ ще бъдат изправени пред обезлюдяване до края на този век.

Смята се, че тези засегнати градове ще претърпят обезлюдяване от 12 до 23 процента, радикална демографска промяна, която вероятно ще причини смущения на основните услуги, включително транспорт, чиста вода, електричество и достъп до интернет.

„Прогнозите показват, че до 2100 г. всички щати ще имат градове, изправени пред някакъв вид обезлюдяване, с изключение на окръг Колумбия и Хавай“, пишат авторите на изследването.

Населeнието на Земята вече е 8 милиарда души

Те обаче добавят, че ситуацията ще варира в различните региони в страната. Резултатите показват, че 43% от градовете в САЩ губят население, докато 40% увеличават населението си, а останалите 17% показват променливи тенденции.

„Броят на обезлюдяващите се градове в североизточния и средния запад ще бъде по-висок, отколкото в южните и западните региони. В Калифорния южното крайбрежие може да загуби население, докато северното може да увеличи населението си. Въпреки че нарастват значително към момента на провеждане на проучването, Тексас и Юта също ще заемат справедлив дял от техните градове, преминаващи през загуба на население“, коментират авторите.

За да стигне до тези констатации, екипът е разгледал данните, събрани от 2000 г. до 2020 г. от преброяването на населението в САЩ. Използвайки пет възможни бъдещи климатични сценария, известни като споделени социално-икономически пътища, те са използвали математически модели, за да прогнозират промените в градското население.

The US Could Have Thousands Of Ghost Cities By 2100 -https://t.co/ickIrnuuvh pic.twitter.com/4Y0vvPPcbQ