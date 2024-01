Светът през 2023: Увеличили сме се с 66 милиона души

Д нес на Земята живеят рекорден брой хора - 8,073 милиарда души. Само през 2023 година световното население се е увеличило със 66 милиона души. Но след пика, регистриран между 1965 г. и 1970 г., темповете на растеж непрекъснато намаляват и в момента населението нараства с 0,8% годишно. Това съобщи Deutsche Welle .

Раждаемостта е важен фактор за развитието на световното население, като в много региони по света тя спада, се казва в публикация на АРД. Една жена ражда средно по 2,3 деца, сочат данните на Германската фондация за световното население. Това е над два пъти по-малко, отколкото през 1960 година, уточнява изданието.

Населeнието на Земята вече е 8 милиарда души

Европа има най-ниската раждаемост

Съществуват големи регионални различия. Европа с 1,5 деца на жена и Северна Америка с 1,6 деца на жена имат най-ниската раждаемост.

Африка е с най-високия среден брой деца на жена - 4,3, но дори и там в средата на 1960-тАфрикае години това число е било 6,7. Нивото е особено високо в страните от Субсахарска Африка. Лидерите там са Нигер с 6,7 деца на жена, Сомалия с 6,3 и Демократична република Конго с по 6,2 деца на жена.

Германската фондация за световното население, цитирана от АРД, обръща внимание, че в момента в Африка расте най-голямото поколение млади хора за всички времена. До 2080 г. на континента се очаква да живеят 2,5 млрд. души - над два пъти повече от днес. Неадекватното и често неподходящо сексуално образование на младите, затрудненият достъп до контрацептиви и липсата на равенство между половете са част от причините жените в Африка често да раждат деца на много ранна възраст. И като резултат от това впоследствие да имат много деца.

"Освен това в прекалено много общества и региони на децата все още се гледа като на застрахователна полица за стари години или като на знак за благополучие", обяснява управляващият директор на Германската фондация за световното население Ян Кройцберг. За да се преосмисли това, жените трябва да бъдат в позиция сами да решават за себе си кога и с кого да имат колко деца, посочва той.

