След седмици на блокада: Първи кораби със стоки влизат в иранските пристанища

И ран е разрешил преминаването през Ормузкия проток на кораби, транспортиращи стоки от първа необходимост до ирански пристанища. Това съобщи днес местната информационна агенция Тасним, цитирайки писмо относно издаденото от иранските власти разрешение, предаде Ройтерс.

В писмото се посочва, че корабите, пътуващи към ирански пристанища, включително тези, които в момента се намират в Оманския залив, трябва да съгласуват действията си с властите и да спазват установените протоколи за преминаване през Ормузкия проток, информира Тасним.

Иран затвори почти изцяло за корабоплаване Ормузкия проток, през който обикновено преминава около една пета от глобалната търговия с петрол, в отговор на американско-израелските атаки срещу Ислямската република, започнали на 28 февруари.

Компанията за данни за морския трафик "Уиндлард" (Windward) обяви в петък, че броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, се е увеличил тази седмица.