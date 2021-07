Приток на мигранти от Беларус, извънредно положение в Литва

Л итва обяви извънредно положение заради притока на мигранти през последните няколко дни от Беларус, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на засиленото напрежение между Европейския съюз и правителството на беларуския президент Александър Лукашенко.

Литовската министърка на вътрешните работи Агне Билотайте обясни, че решението, предложено от Държавната служба за гранична охрана, е било необходимо не заради нарасналата заплаха за страната с 2,8 милиона души население, а за да се въведе по-стройна система за третиране на пристигащите в Литва мигранти.

"Много е важно да разполагаме със законова система и инструменти, за да можем бързо да вземаме решения в отговор на появяващите се предизвикателства", каза тя на правителствено заседание.

Вчера литовската гранична охрана съобщи, че е задържала близо 150 нелегални мигранти, влезли от Беларус, с която Литва има 679-километрова граница.

Този брой е три пъти по-голям от предишния дневен рекорд, казаха литовски служители.

Повечето от мигрантите вече са подали молба за убежище в Литва. Сред тях има граждани на Афганистан, Камерун, Ирак и Сирия. Литва изгради палаткови лагери, за да настани нарасналия брой нелегални мигранти, отбелязва АП.

Hundreds of Iraqi migrants are now entering the EU every week through #Belarus (Lukashenko flies them from Baghdad to Minsk & the authorities help them across the border to #Lithuania). Lukashenko learned the extortion trick from Erdogan and Morocco. EU too weak to defend itself! pic.twitter.com/y8ncCl1ULm