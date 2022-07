Хирурзи успешно трансплантираха свински сърца на двама пациенти в мозъчна смърт

Х ирурзи от Нюйоркския университет успешно са направили трансплантации на свински сърца на двама пациенти в мозъчна смърт, предаде Ройтерс, като цитира специалистите.

Това приближава лекарите една крачка напред към дългосрочната цел за използването на органи от прасета за решаване на проблема с недостига на човешки органи за присаждане.

Трансплантираните сърца са функционирали нормално, не е имало показания за отхвърлянето им по време на продължили три дни експерименти през юни и юли, обявиха лекарите на пресконференция.

Органите са генно модифицирани, за да се намалят рисковете имунната система на хората бързо да ги отхвърли.

Операциите са били направени, след като през месец март т.г. почина 57-годишен мъж - първият пациент с трансплантирано генномодифицирано сърце от прасе. Присаждането бе извършено през януари в медицинския център към университета в Мериленд. Пациентът страдаше от неизлечимо сърдечно заболяване и това бе шанс за оцеляването му. Причините, поради които новото сърце на американеца не успя да функционира дълго, все още не са ясни.

Специалистите от Нюйоркския университет са тествали сърцата от прасета за вируси с помощта на подобрена система за мониторинг. Не са намерени никакви доказателства за наличието на т.нар. свински цитомегаловирус, който беше открит в кръвта на трансплантирания пациент в медицинския център в Мериленд и може да е допринесъл за неговата смърт.

Изследователи от Нюйоркския университет трансплантираха и свински бъбреци на двама пациенти в мозъчна смърт през 2021 г.

Засега те вярват, че подобни присаждания са по-безопасни при хора в мозъчна смърт, отколкото при живи пациенти. Те отбелязват също, че интервенциите са повече с информативен характер, защото могат да се правят биопсии правят по-често.

“Тестването предоставя огромни детайли", споделя доктор Робърт Монтгомъри, директор на Центъра за трансплантации към Нюйоркския университет. "Успяхме в реално време да заснемем всичко, което се случи през този 72-часов период", казва той.

