Почина първият мъж с трансплантирано сърце от прасе

М ъжът, получил генетично модифицирано свинско сърце при първата в света такава операция, почина два месеца след нея, съобщиха от университетската болница в Балтимор, щата Мериленд, цитирани от BBC.

Състоянието на Дейвид Бенет започнало да се влошава преди няколко дни, казаха лекарите му в Балтимор. 57-годишният мъж е починал на 8 март.

The @nytimes headline says it all: In a First, Man Receives a Heart From a Genetically Altered Pig.

The breakthrough surgery performed by @UMmedschool scientists and clinicians

may lead to new supplies of animal organs for transplant into human patients

Синът на Дейвид Бенет благодари на болницата, че е дала надежда на баща му с експерименталната операция. Той допълни, че семейството се надява това да допринесе за намаляване на недостига на органи за трансплантация.

Лекарите от десетилетия търсят начин да използват органи от животни за трансплантации, когато няма друга надежда. Бенет се решил на експерименталната операция, извършена на 7 януари, защото бил неподходящ за традиционна трансплантация и вече бил на легло и животоподържащи системи.

Factfile on the world's first transplant of a pig heart into a human, following news of the death of recipient David Bennett, two months after the landmark procedure

Предишни опити за подобни трансплантации са се проваляли предимно защото пациентите бързо са отхвърляли органите от животни. Този път хирурзите са използвали сърце от прасе с генетични модификации, които са променили гените, задействащи бързото отхвърляне, и са добавили човешки гени, помагащи на тялото да приемат органа.

Първоначално сърцето функционирало и Бенет бавно се възстановявал.

Бенет живя значително по-дълго от предишния пациент с най-добро подобно постижение. Той беше с трансплантирано сърце от павиан и оцеля 21 дена след операцията.

A 57-year-old man with terminal heart disease who made history as the first person to receive a genetically modified pig's heart died at the University of Maryland Medical Center, the hospital said

"Съкрушени сме от загубата на г-н Бенет. Той беше храбър и благороден пациент, борил се до края", каза д-р Бартли Грифит, който извърши операцията.

Управлението за контрол над храните и лекарствата в САЩ даде спешно одобрение за интервенцията на 31 декември.

По информация на лекарите на Бенет той е имал сърдечна недостатъчност, аритмия и дълго време преди това не е спазвал даваните му препоръки. Определен е като неподходящ да получи човешко сърце, защото при такава операция е необходимо строго следване на имунопотискащите лекарства. Не е бил подходящ и за трансплантиране на сърдечна помпа.

A 57-year-old Maryland man who had received a genetically modified pig heart in a first-of-its-kind transplant surgery has died, the University of Maryland Medical Center said Wednesday

Лекарите не разкриват причината за смъртта на Бенет. Възможно е това да е отхвърляне на органа, инфекция, други усложнения като и при другите пациенти с трансплантации.

С опита от трансплантацията на Бенет "получихме безценна информация, че генетично модифицираното сърце от прасе може да функционира добре в човешко тяло, ако имунната система е потисната адекватно", каза д-р Мухамад Мохюдин, научен директор на програмата за трансплантации от животни на хора към Мерилендския университет.