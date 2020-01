Сперматозоиди от мъже след смъртта им? Защо не!

Д аряването на сперматозоиди от мъже, след смъртта им, трябва да се разреши, сочи ново проучване. Анализът, публикуван в списанието за медицинска етика във Великобритания, твърди, че това на практика може да бъде "морално допустим" начин за увеличаване на наличните запаси.

През 2017 г. в Обединеното кралство, след даряване на сперма, са се родили 2345 бебета, пише BBC. Поради строги наредби в страната обаче недостигът на дарения нараства.

