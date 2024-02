Приеха в болница министъра на отбраната на САЩ Лойд Остин

М инистърът на отбраната на САЩ Лойд Остин снощи е бил откаран в болница във Вашингтон за лечение на "симптоми, предполагащи възникнал проблем с пикочния мехур", съобщи говорител на Пентагона, цитиран от Ройтерс.

Първоначално в изявление на прессекретаря на Пентагона, генерал-майор Пат Райдър, се каза, че по време на хоспитализацията Остин ще продължи да изпълнява задълженията си. По-късно обаче Райдър заяви, че Остин е прехвърлил функциите си на заместник-министъра на отбраната Катлийн Хикс.

Прессекретарят добави, че за хоспитализацията са били уведомени председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, както и Белият дом и някои членове на Конгреса.

Скандалът около хоспитализацията на Лойд Остин се разраства

Остин трябваше да отпътува утре за Брюксел, за да проведе среща на контактната група за Украйна, която той създаде през 2022 г., за да координира военната подкрепа за Киев след нахлуването на Русия, посочва Асошиейтед прес. След това Остин трябваше да участва в редовната среща на министрите на отбраната на НАТО. Към момента не е ясно дали хоспитализацията му ще промени тези планове.

Остин беше диагностициран с рак на простатата през декември и на 22 декември се подложи на процедура, наречена простатектомия.

