Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

На 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделя преди Богоявление, Събор на 70-те апостоли, а също така е денят, в който се почита Прпмчк Онуфрий Габровски

4 януари 2026, 07:03
Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден
Източник: iStock/GettyImages

Н а 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделя преди Богоявление, Събор на 70-те апостоли, а също така е денят, в който се почита и Прпмчк Онуфрий Габровски.

Събор на 70-те апостоли

Освен първите 12 апостоли, които били най-близки с Исус Христос има и други 70, изпращани от него на проповед. След възкресението на Христос ведно с дванадесетте и те се разпръснали по света да проповядват и да се жертват в името на Христовата вяра.

70-те апостоли проповядвали не само със слово, но и с примера на добродетелния си живот, търпение, кротост, дела на християнска любов и вършели чудеса. На 4 януари православната църква чества паметта на всички тях.

На този ден у нас се чества паметта на Прпмчк Онуфрий Габровски, който е роден в Габрово, в семейството на благочестиви хора. Той учил в българско училище, но знаел и турски. На 17-годишна възраст след скандал с родителите си той заявява, че ще приеме исляма. Родителите му го пращат в манастир, за да не научат турците за решението му. Там той се подстригва за монах и приема името Манасий. Постепенно Манасий започва да се разкайва за казаното пред родителите си. Ръкоположен е за дякон по-късно след преместването си в Хилендарския манастир на полуостров Атон.

По-късно отива на о. Хиос, където под името Онуфрий живее седмица в пост и молитва. В петък, в памет на разпъването на Исус, пред Онуфрий отива при кадията и обижда Мохамед, хвърляйки на земята чалмата си. Той отказва да се покае, затова го затварят и измъчват, след което е осъден на смърт. За да предпази съмишлениците си той казва, че е Матей от Велико Търново. 

Традиции, обичаи и забрани на 4 януари

Според традицият на този ден на трапезата трябва да се постави чиния с мед или сладкиши на медена основа, за да се осигури изобилие, здраве и късмет през цялата година

На този празник не бива да се псува, да се карате, да се осъждат другите, да се желае зло, да се използва нецензурен език или да се отказва помощ. Църквата осъжда алчността, мързела, завистта и отмъщението.

Според народните вярвания в никакъв случай не бива да проклинате или споменавате зли духове - народът казва, че към края на Коледните празници злите духове са особено нетърпеливи да навредят на хората.

На този ден хората прогонват всички зли духове от дома си, като обикалят къщата с икона и молитва. Друг необичаен ритуал включва вдигане на силен шум в къщата, като например удряне с черпак по голяма тенджера, за да се прогонят злите духове.

На този ден хората трябва да се погрижат за животните – както за домашните, така и бездомните и да нахранят гладуващите. Вярва се, че подобно действие неминуемо ще донесе късмет през цялата година.

Кой празнува имен ден

Имен ден днес празнуват Тихомир и Тихомира. Има две теории за това име. Едната е, че то идва от гръцки и означава „съдба”. Според другата името е славянско, съставено от думите „тих” и „мир”.

