Лойд Остин е приет тайно в болница на Нова година

М инистърът на отбраната на САЩ Лойд Остин, който е на 70 години, е бил приет на Нова година в националния военномедицински център "Уолтър Рийд" заради "усложнения след неотдавнашна планова медицинска процедура". Министерството на отбраната пази в тайна приема му в болница в продължение на пет дни.

Остин заяви, че поема "пълна отговорност" за секретността около продължаващата вече седмица хоспитализация заради все още неуточнено медицинско състояние, съобщи "Гардиън".

Lloyd Austin hid his hospitalization for nearly a week.



This man is the Defense Secretary, not some low-level paper pusher in some office somewhere.



If one of our two National Command Authorities is in a hospital bed, Americans need to know immediately.



He works for us.



Now… pic.twitter.com/Pct5GB4Y0u