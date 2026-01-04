Любопитно

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Изборът на дата за сватба може да е труден. За щастие, можете да използвате селективна астрология, за да откриете най-благоприятния и романтичен ден за сватба

4 януари 2026, 07:07
Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.
И зборът на дата за сватба може да е труден. Да се ожените ли през лятото, пролетта, есента или зимата? В делничен или в почивен ден? Съвпада ли датата ви с друга важна дата? И макар да не ви се мисли за още въпроси, добре е да се запитате и дали конкретният ден е щастлив за сключване на брак.

За щастие, можете да използвате селективна астрология, за да откриете най-благоприятния и романтичен ден за сватба. Според астролозите има няколко идеални дни за сватба през 2026 г. 

Как да изберете дата за сватба според астрологията

Денят, в който сключвате брак, означава много повече от просто сватбата – той е началото, раждането на вашия брак. Важно е да намерите дата, която съвпада с благоприятни, позитивни астрологични транзити.

Разбира се, „перфектна“ астрология не съществува – винаги има добри и лоши транзити. Затова целта е да изберете ден, в който преобладава положителната астрология.

Ето няколко ключови фактора при избора на дата:

  • ретроградности
  • лунна фаза
  • влиянието на Венера, Марс, Юпитер и Сатурн

Астролозите смятат, че добре поставени Венера и Юпитер правят не само сватбения ден късметлийски, но и брака – стабилен и дълготраен. Венера (малкият благотворен фактор – любов, изобилие, красота) се чувства най-добре в Телец, Везни и Риби. Юпитер (големият благотворен фактор – разширение, късмет, вяра) се проявява най-силно в Стрелец, Риби и Рак. Най-добре е да изберете дата, когато Венера или Юпитер са добре поставени, директни и усилват влиянието на другите планети.

Междувременно Марс и Сатурн могат да бъдат по-трудни за работа, но дават голяма възвръщаемост. Те са известни като „зловредни“, но въпреки предизвикателния характер, при правилно поставяне могат да донесат сила, устойчивост и зрялост.

Марс (действие, страст, импулсивност) е най-силен в Овен, Скорпион и Козирог. Сатурн (отговорност, време, зрялост) е най-силен в Козирог, Водолей и Везни. Планирането на сватбен ден, когато те са добре поставени, директни и хармонични, може да донесе стабилен и дълготраен брак.

Кои периоди е по-добре да се избягват

Има някои космически периоди, от които е добре да се пазите. Избягвайте сватба по време на:

  • хаотичен Меркурий в ретроградност
  • неромантичен Венера ретроградна
  • напрегнат Марс ретрограден

Тези три ретроградности могат да създадат проблеми не само на сватбения ден, но и в самия брак — понякога водят до трайни затруднения или нестабилност.

Други проблемни транзити:

  • когато Луната е отслабена (в Козирог или Скорпион)
  • когато има сезон на затъмнения

Отслабената Луна говори за сложни емоции, които може да излязат наяве като нерешени чувства или емоционален стрес в брака. Сватба по време на затъмнение е непредсказуема и „съдбовна“, но рискована — по-добре е да се избере друг ден.

Знаейки всичко това, можете да планирате разумно, за да предотвратите излишен стрес и да си осигурите щастлив, благоприятен старт на брака.

Сватбен календар за 2026 г.: Топ датите, които носят късмет
Най-щастливите дни за сватба през 2026 г. според астрологията

Почти всеки месец има няколко специални дати, които могат да донесат не само прекрасен сватбен ден, но и щастлив и устойчив брак. Всяка от избраните дати съвпада с важен астрологичен транзит, носещ късмет, романтика, страст, сила, дълголетие или съдбовност.

Има и месеци, в които няма подходящи дати за брак – периоди, белязани от ретроградности или затъмнения, които могат да окажат негативно влияние. Това не означава, че не можете да се ожените тогава – просто е добре да знаете космическата прогноза, за да сте подготвени за евентуални препятствия или забавяния, които може да оставят следа.

Вижте кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г. според астрологията в нашата галерия.

